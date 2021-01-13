النائبة هالة أبو السعد: تمثيل المرأة بالبرلمان الحالي غير مسبوق.. فيديو

أكدت النائبة هالة أبو السعد، أن تمثيل المرأة خلال المجلس الحالي يعكس نجاحًا لعدد من السيدات بالبرلمان السابق موضحة أنه حاربنا كثيرًا لأن يكون تمثيل المرأة بتلك النسبة التي وصلت إلى 25% بالمجلس الحالي.





وأضافت "أبو السعد" خلال لقاء لها لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي، أن هناك 161 امرأة داخل البرلمان الحالي، مشيرة إلى أنه لم يحدث من قبل بالبرلمان المصري.





وتابعت أن البرلمان السابق تم ظلمه في أكثر من تشريع وتم خروج أكثر من 800 قانون ولكن المجلس السابق لم يقدم الشكل الكافي في الجزء الرقابي.





وأشارت أبو السعد إلى أنه سيكون هناك مشاركة ورؤية جيدة فى الحياة السياسية المصرية عن طريق البرلمان الحالي الذي سيثري الحياة السياسية والحزبية .