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فن

ذكرى وفاة مديحة كامل.. حرصت على إقامة النوافل وقراءة القرآن الكريم

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:58 ص
مديحة كامل
مديحة كامل
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم الأربعاء 13 يناير، ذكرى وفاة الفنانة مديحة كامل، حيث رحلت عن عالمنا في مثله عام 1997، عن عمر يناهز 48 عامًا، بعد ان قدمت عددا من الأعمال السينمائية المهمة. 

مديحة كامل، من مواليد مدينة الإسكندرية، وهي حاصلة على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 1965، وكانت بداية مشوارها الفني قبل عام واحد فقط من التحاقها بالجامعة في عام 1964. 

وصرحت مديحة كامل بخمسة اعترفات مثيرة وجريئة لها فى عدد من اللقاءات التلفزيونية تخص حياتها العملية والشخصية. 

1- اعترفت مديحة كامل أنها قد قدمت الكثير من الأعمال، التي كانت تعتبر نوعاً من الإسفاف في بداية المشوار الفني، وقد لجأت لمثل ذلك لتحقق الانتشار، ولكنها بعد أن حققت الانتشار بدأت في اختيار مجموعة من أهم أعمال السينما المصرية. 

2- الاعتزال وارتداء الحجاب لم يكن صدفة، ولكنها كانت تلح بداخلها طوال حياتها وخاصة في أقوى عصور نجوميتها، وقد صرحت في أحد لقاءاتها التليفزيونية بأنها كانت تحرص في شهر رمضان، على إقامة الصلاة والنوافل في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم. 

3- صرحت في حوار لها بأنها فتاة عادية لا ترى نفسها “جميلة” بنفس الطريقة التي يراها البعض بها. 

4- اعترفت الفنانة بما وصفت نفسها به أنها إنسانة متطرفة جدًا وهوائية، وغير متزنة وترى الأبيض أبيض والأسود أسود، ومتقلبة المزاج. 

5- قالت في أحد لقاءاتها إنها قد تعرضت لفشل في بعض تجارب الحب، وذكرت بأن السبب هو عدم قدرتها على التوفيق بين حياتها الخاصة وعملها الفني، لأن الفن هو الأولوية الأولى بحياتها ولا يمكن ان ينافسه أي أحد. 
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