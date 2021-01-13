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أخبار العالم

بعد قصف دير الزور السورية.. تهديد إسرائيلي بتكثيف الغارات وتحذير قوي لحزب الله اللبناني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:23 ص
تهديد إسرائيلي بتكثيف
تهديد إسرائيلي بتكثيف الغارات وتحذير قوي لحزب الله اللبناني
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دعاء أبوهشيمة
هدد مصدر عسكري إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بمواصلة تكثيف الغارات على سوريا بمعدل 3 كل 10 أيام.

ووفقا لشبكة "العربية"، قال المصدر العسكري إن تركيز الغارات سيكون على الصواريخ الإيرانية والسورية.

وحذر المسؤول الإسرائيلي من أن أي عملية من حزب الله ستقابل بضرب بنك أهداف كامل في لبنان.

وتعرضت محافظة دير الزور السورية، فجر اليوم الأربعاء، لقصف إسرائيلي طال مواقع وتمركزات ومستودعات ذخيرة وأسلحة لكل من الجيش السوري وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء "فاطميون".

 استهدفت إسرائيل بأكثر من 10 ضربات، مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدفت بـ6 ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين، يذكر أن كل ضربة من الضربات محملة بأكثر من صاروخ.

وأسفر هذا القصف الإسرائيلي، عن مقتل 23 شخصًا، بينهم 7 جنود من الجيش السوري والبقية من المليشيات الموالية لإيران، 14 من القتلى لقوا حتفهم في دير الزور بينما الـ9 البقية قتلوا في البوكمال والميادين.

ويتواجد أكثر من 28 مصابًا بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.
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