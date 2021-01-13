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أخبار العالم

شفاء رضيع عمره شهرين من فيروس كورونا في سوريا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:32 ص
شفاء رضيع عمره شهرين
شفاء رضيع عمره شهرين من فيروس كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السورية، شفاء رضيع يبلغ من العمر شهرين من فيروس ‌‏كورونا في مدينة اللاذقية.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن ذوي الطفل حمزة البالغ، ذهبوا إلى مستشفى التوليد ‏والأطفال باللاذقية وقالوا أن ابنهما يعاني من درجة حرارة مرتفعة مع قيئ وإسهال، مع ‏انقطاع البول.

وأضافت أنه تم قبول الطفل بالمستشفى وكان بحالة سيئة جدا، ومع استمرار هذا الوضع تم وضع الطفل على جهاز التنفس الاصطناعي.‏

وأشارت الوزارة إلى أنه بإجراء اختبار ‏PCR‏ للرضيع، وظهرت النتيجة ايجابية أي أنه مصاب بكورونا، وتم ‏تطبيق العلاج المناعي المناسب مع صادات حيوية واسعة الطيف، بالإضافة إلى التمييع ‏ومضادات الاختلاج المناسب.‏

وأكدت الوزارة أنه خلال أربعة أيام تم فصل الطفل عن جهاز التنفس الاصطناعي، ‏وبدأت حالته في الاستقرار.‏

وخرج الطفل بعد أسبوعين بحالة عامة ممتازة حيث تم الشفاء دون عواقب خطيرة ‏وسيبقى قيد العلاج والمتابعة في المنزل لفترة.‏
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