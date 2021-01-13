بـ 10 خطوات.. طرق للتخلص من الضغوط النفسية وتأثيرها على الوزن

بشكل خاص بالنسبة للمرأة؛ حيث إن الضغوط النفسية والمشكلات تجعلها تتناول المزيد من الأطعمة، وبشكل خاص الحلويات، وأخريات يفعلن العكس، وينقطعن عن تناول الطعام. تؤثر الحالة النفسية









وقال معتز القيعي، أخصائي التغذية واللياقة البدنية، إنه يمكن ببعض الخطوات البسيطة أن يتم التصدي للتعرض إلى الحالة النفسية السيئة، ومواجهة آثارها السلبية على الوزن والصحة بشكل عام.

















وأضاف القيعي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد" الإخباري، أن أهم الطرق لمواجهة مختلف الحالات النفسية السيئة، وآثارها على الوزن:





1- الابتعاد عن مسببات التوتر والضغط النفسي والعصبي، وإيجاد حلول حاسمة لها.





2- ممارسة التمارين الرياضية يوميًا، وخاصة تمارين التأمل واليوجا والتي تساعد على الاسترخاء وتصفية الذهن.





3- ممارسة تمارين zumba-belly dance لتفريغ الطاقة السلبية وتغيير المزاج السيئ.





4- ممارسة تمارين الكارديو مثل المشي والجري؛ الذي يعمل على إفراز هرمون السعادة "الإندروفين"، حيث أثبتت دراسة بريطانية حديثة أن الجري ينظم المزاج، ويساعد على الاسترخاء وتخفيف التوتر العصبي والنفسي.





5- تناول المشروبات المهدئة التي تساعد على الاسترخاء والنوم الهادئ - خاصة في الليل - مثل الينسون والبابونج والكركديه.





6- الابتعاد عن تناول حوارق الدهون، التي تعمل على مراكز الشبع بالمخ، والتي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية والعصبية.





7- الابتعاد عن أنظمة الحمية الغذائية القاسية، والتنوع في تناول الطعام الصحي؛ وخاصة الأطعمة الغنية بالفيتامينات والكربوهيدرات المعقدة، مثل الحبوب الكاملة والدهون الصحية مثل المكسرات والأسماك وزيت الزيتون.





8- عدم إتباع الأنظمة التي تعتمد على منع عناصر غذائية، أو التركيز على عنصر غذائي واحد فقط مثل الأنظمة الكيميائية والكيتوجينيك والأنظمة النباتية.





9- تقسيم الوجبات إلى 5 وجبات ثلاثة منهم رئيسية وإثنان وجبات خفيفة وعدم إهمال تناول الطعام عند الشعور بالجوع الشديد حيث أن الجوع يؤثر على الحالة المزاجية.



