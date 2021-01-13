أكاديمية البحث العلمى تكشف عن تعاوناتها التي تمت بين والصين وروسيا

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا: إن الصين تعتبر شريك علمى قوى بالنسبة لمصر وباللتحديد فى الفترات الأخيرة ومنذ زيارة الرئيس السيسي لها لأول مرة ، مشيرا إلى أنه تم تكليف الأكاديمية فى تنفيذ مشروع بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة.





وأضاف "صقر" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه نتيجة لتعاون مصر والصين تم إنشاء معمل مصري صيني مشترك لإنتاج الخلايا الشمسية فى مدينة سوهاج ، موضحا أن هناك إتفاقية أخرى فى تمويل البحوث المشتركة بين الجانبين وتم الإعلان عن 7 مشروعات فائزة للتعاون المصرى الصينى فى مجال البحث العلمى.





وتابع أن هناك تعاون قوى بين مصر وروسيا فى المعهد المتحد للعلوم النووية وتطبيقاتها فى مجال الطاقة والطب والزراعة والغذاء، حيث أن هذا المعهد له إتفاقية الأكاديمية ومن خلالها يتم تدريب سنويا حوالى 30 من شباب الباحثين المصريين على أخر ما توصل إليه العالم فى مجالات الطاقة النووية.





وأكد أنه تم افتتاح مكتب أو مقر للمعلومات للمعهد المتحد لمعهد للعلوم النووية بروسيا هنا، أى قدرة المصريين الموجودين هنا على عمل أبحاث فى مجال الفيزياء النووية.