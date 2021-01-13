بعد قرار الوزارة بوقف جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات بسبب الموجة الثانية من كورونا.. الأون لاين هو البديل للكليات

التعليم العالي:

كورونا لم تؤثر على الأنشطة الطلابية.. وأقمنا أغلبها أون لاين على مدار الفصل الدراسي الأول

الجامعات تواصل أنشطتها بإجازة منصف العام الدراسي أون لاين





تغلب الأنشطة الطلابية على مدرا الفصل الدراسي الأول على أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث واصلت الجامعات إقامة أنشطتها في ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة، بينما تحولت بعض الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية أونلاين.

بينما أصدرت وزارة التعليم العالي في نهاية الفصل الدراسي الأول قرارا بوقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب إلى أن الجامعات قامت باتباع تعليمات وقرارات الوزارة واقتصرت على الأنشطة الأون لاين.





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بينما قال طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم توقف الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي، حيث استطاعت أن تغطي جميع الأنشطة الطلابي على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أن حصاد الفصل الدراسي الأول حافل، حيث أقيمت بطولة الجمهورية في الألعاب المختلفة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري، بينما تم الانتهاء من مسابقة السباحة بجامعة الإسكندرية والتي استضافت البطولة لمدة 3 أيام.

وأضاف طايع عبد اللطيف، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أن النشاط العلمي شهد مسابقات كان آخرها سباق عربيات الرالي الكهربائية والتي شاركت بها جميع الجامعات، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات تقوم بعمل دورات تدريبية تحت الإدارة العامة للشباب والرياضة تقوم بعمل دورات تدريبية لإعداد قادة الجوالة داخل الجامعات.

وأوضح أن الوزارة استطاعت عمل أنشطة بالشاط الثقافي والفني والرياضي، والتي تمثلت في الندوات التوعوية وإجراءات التصقفيات النهائية في كل الأنشطة الفنية استعدادا لمسابقة إبداع، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد محمد لاشين، رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن الأنشطة الطلابية تسير بشكل إيجابي عبر الإنترنت من خلال الصفحات الخاصة بالاتحاد الطلابي، مشيراٍ إلى تفعيل صندوق الشكاوى عبر الصفحة الرئيسية للاتحاد الطلابي الخاصة بـ"فيس بوك" لتلقي جميع شكاوى الطلاب التي تواجههم خلال التعلم عن بعد.

وأوضح "لاشين"، خلال تصريحاته لموقع "صدى البلد" أن الاتحاد يسعى الآن إلى تنظيم دورات تدريبة رياضية للطلاب خلال الإنترنت حتى لا تشعر الطلاب بملل أثناء الإجازة، بالإضافة إلى المسابقات العملية عبر الصفحات الخاصة بالأسر بكل كلية.

وقال رئيس الإتحاد إن لكل كلية وأسرة خطة منفصلة بها للنشاط الطلابي، بالإضافة إلى الخطة العامة لمساعدة الطلاب وتقديم أفضل الأنشطة، مشيرًا إلى مساعدة جميع الطلاب فى حالة العطل الفني بالإيميلات الجامعية والمنصات التعليمة من خلال الصفحة الرئيسية عبر "فيس بوك".

وأوضح أنه تم توزيع 60% من خطوط الإنترنت المجانية على الطلاب وسط إجراءات احترازية مشددة.

من جانبه، قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الكلية مستمرة فى التدريب العملي للطلاب بالنسبة للمقررات الدراسية.

وأوضحت "مصطفى"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من دورات مركز التدريب التي تقدمها الكلية، ولكن يتم طرحها (أونلاين) من خلال منصة بلاك بورد الخاصة بالكلية.

وأضافت أن الهدف من استمرار هذه الدورات التدريبية للطلاب، هو استثمار الطالب هذا الوقت في تنمية وتطوير مهاراته على المنصات التعليمية، ومواجهة أي معوقات قد تواجهه والعمل على حلها وتلافيها.

وأشارت إلى أن الكلية تستكمل باقي المقررات والمحاضرات (أونلاين) عبر المنصة الإلكترونية، وأنه يتم حاليًا الانتهاء من الأجزاء المتبقية من المناهج الدراسية.

ونوهت إلى أنه يتم عمل مراجعات على هذه المقررات تمهيدًا للامتحانات واستعدادا لإقامتها عبر هذه المنصات، وفقًا للجدول الذي وضعته الكلية قبل قرارات مجلس الجامعة بشأن تأجيل الامتحانات.

وكان مجلس الوزراء أعلن في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة جميع المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، موافقته على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على جميع أنواع التعليم ومستوياته.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عن عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا، الخميس الماضي الموافق ٣١\١٢\٢٠٢٠، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:

• استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١.

• بدء إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١.

• تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا، وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

• تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أي استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه تطبيق القرارات.

• وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.