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تعليم

ايناكتس سوهاج تكرم رئيس الجامعة ويناقش خطط العمل القادمة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:41 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مع فريق "ايناكتس"، وذلك لمناقشة خطة عمل الفريق خلال الفترة القادمة من خطط ومشاريع وفاعليات، وخاصة في مجال ريادة الاعمال، وعرض إنجازات ايناكتس خلال الثلاث سنوات الماضية والتي حققت نجاح كبير  علي مستوي الجامعات المصرية.

واكد  عزيز خلال الاجتماع ان ادارة الجامعة تحرص دائم علي دعم "ايناكتس" وتسخير كافة الامكانيات اللازمة لهم من اجل تنفيذ مشاريعهم الريادية التي تخدم  المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبني منهج نشر فكر ريادة الأعمال وخاصة الأفكار التي تصب في خدمة أهداف تنمية الدولة، وتتماشى مع رؤية الدولة 2030.

وأوضحت ايمان فايز رسمي، رئيس الفريق ان ايناكتس سوهاج تأسست منذ ما يقرب من ١٢ عام وتضم ١٣٠ طالب وطالبة من مختلف الكليات، حيث نفذت خلال هذه الفترة العديد من المشروعات التي تتطابق مع المعايير المجتمعية، وتهدف إلى حل المشاكل وذلك بفكر شبابي متميز.

بالإضافة الي دورها الإيجابي في العمل كحلقة الوصل بين الطلبة وسوق العمل، مضيفة انه خلال  الاجتماع تم مناقشة  فاعليات الفترة القادمة التي يستعد لها الفريق، حيث سيتم إقامة عدد من الفعاليات لطلاب الجامعة، كما سيشارك الفريق في نهاية العام بمسابقة ايناكتس النهائية والتي يتنافس بها 61 جامعة خاصة وحكومية. 

وفي نهاية الاجتماع كرم ايناكتس رئيس الجامعة لدعمه الدائم للفريق وتشجيعه لهم لمواصلة النجاح والتقدم.


افتتح الدكتور احمد عزيز  رئيس جامعة سوهاج وحدة إنتاج شتلات الخضر المطعومة بمزرعة كلية الزرعة بمدينة سوهاج الجديدة،  يصاحبه الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع والدكتور محمد عبد الحفيظ عميد الكلية والدكتور خالد الشيخ المشرف علي الوحدة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة أن الوحدة تعد الاولي من نوعها علي مستوي الصعيد، وتأتي ضمن مشروع «حياة 2» الذي تنفذه منظمة اليونيدو بالمحافظة، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية لعام ٢٠٢٠/٢٠٢١، مضيفًا ان لها دور متميز في خدمة المجتمع، من خلال توفير الشتلات المطعومة لبعض  المحاصيل وهي الخيار والبطيخ والطماطم.

وقال الدكتور محمد عبد الحفيظ ان الوحدة تستخدم ايضًا في المجال البحثي لتدريب الطلاب والخريجين والمزارعين على مهارة إنتاج الشتلات المطعومة والعادية تحت الزراعات المحمية، مشيرا الي ان الوحدة تنتج ما يقرب من 35 ألف شتلة مطعومة في الدورة الواحدة، مما يساهم في تغطية كافة الإحتياجات في سوق إنتاج الخضار، وتسويق المنتجات من الشتلات المطعومة من خلال تعاقدات مسبقه مع مزارعي الصوب في جنوب الوادي.

وأوضح الدكتور خالد الشيخ  ان وحدة إنتاج صوبة شتلات الخضر المطعومة مقامة على مساحة 360 مترًا مربعًا، وتتكون من هيكل وخلايا ورقية للتبريد وشفاطات ولوحة كهربائية إلكترونية للقيام بعملية التبريد، موضحا أن هذه الشتلات مقاومة لملوحة وفطريات التربة وأمراض النبات مثل (النيماتودا)، وفطريات التربة والتغلب على مشاكلها من ناحية نقص العناصر وعدم وجود مادة عضوية في الأراضي الجديدة حديثة الاستصلاح.
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