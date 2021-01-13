ايناكتس سوهاج تكرم رئيس الجامعة ويناقش خطط العمل القادمة

اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج مع فريق "ايناكتس"، وذلك لمناقشة خطة عمل الفريق خلال الفترة القادمة من خطط ومشاريع وفاعليات، وخاصة في مجال ريادة الاعمال، وعرض إنجازات ايناكتس خلال الثلاث سنوات الماضية والتي حققت نجاح كبير علي مستوي الجامعات المصرية. إنجازات





واكد عزيز خلال الاجتماع ان ادارة الجامعة تحرص دائم علي دعم "ايناكتس" وتسخير كافة الامكانيات اللازمة لهم من اجل تنفيذ مشاريعهم الريادية التي تخدم المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبني منهج نشر فكر ريادة الأعمال وخاصة الأفكار التي تصب في خدمة أهداف تنمية الدولة، وتتماشى مع رؤية الدولة 2030.





وأوضحت ايمان فايز رسمي، رئيس الفريق ان ايناكتس سوهاج تأسست منذ ما يقرب من ١٢ عام وتضم ١٣٠ طالب وطالبة من مختلف الكليات، حيث نفذت خلال هذه الفترة العديد من المشروعات التي تتطابق مع المعايير المجتمعية، وتهدف إلى حل المشاكل وذلك بفكر شبابي متميز.





بالإضافة الي دورها الإيجابي في العمل كحلقة الوصل بين الطلبة وسوق العمل، مضيفة انه خلال الاجتماع تم مناقشة فاعليات الفترة القادمة التي يستعد لها الفريق، حيث سيتم إقامة عدد من الفعاليات لطلاب الجامعة، كما سيشارك الفريق في نهاية العام بمسابقة ايناكتس النهائية والتي يتنافس بها 61 جامعة خاصة وحكومية.





وفي نهاية الاجتماع كرم ايناكتس رئيس الجامعة لدعمه الدائم للفريق وتشجيعه لهم لمواصلة النجاح والتقدم.



