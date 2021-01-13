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برلمان

برلمانية: تطوير 1500 قرية سيكون له مردود إيجابي في نفوس المواطنين

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:14 م
النائبة امال رزق
النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب
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فريدة محمد

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التواصل المباشر مع المواطنين من أهالى ال1500 قرية الجاري تطويرها على مستوى الجمهورية، بهدف الوقوف على متطلبات المواطنين الفعلية والاستماع لآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، متابعة:"هذا التصرف طبيعي من الرئيس الإنسان وأب المصريين". 

وأكدت رزق الله، خلال البيان الصادر له، أن مشروع التطوير الشامل ل1500 قرية سيكون له مردود إيجابي في نفوس المواطنين بهذه القرى الفقيرة والتي تعاني من مشكلات كثيرة في المرافق والخدمات العامة، خاصة مع تفشي فيروس كورونا القاتل. 

وأشارت عضو النواب، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة سيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعي بشكل مستمر على تطبيق شعار العدالة الاجتماعية على جميع الطبقات وفئات المجتمع، بالإضافة إلى الاهتمام بمحدودي الدخل والفلاح والشباب.

وطالبت البرلمانية، كافة المواطنين التكاتف بجانب الدولة المصرية للتصدي لكافة الأزمات والعبور منها إلى بر الأمان.
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