اقتصاد البحرين.. رئيس هيئة الطاقة يستعرض مع جلانكا استراتيجيات الهيئة لتدريب الكوادر المحلية

استقبل الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا، رئيس هيئة الطاقة المستدامة، وفدًا من شركة "جلانكا" JLANKA الاستشارية المتخصصة في حلول وتقنيات الطاقة الشمسية يتقدمهم السيد جايانثا جيامانا Jayantha Jayamanna، الرئيس التنفيذي للعمليات، وعدد من المسئولين.









وأشاد الدكتور ميرزا وفقا لما نشرته وكالة أنباء البحرين، بإسهامات الشركة في قطاع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين على مدى السنتين الماضيتين، خاصةً في دعم جهود هيئة الطاقة المستدامة لتدريب الكوادر المحلية وتأهيلها لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية وذلك ضمن الاستراتيجيات التي وضعتها الهيئة لتدريب الكوادر المحلية بمستويات عالمية تنافسية تثري سوق العمل الوطني وتسهم في تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، حيث تم منذ إنطلاقة البرنامج التدريبي الذي تطرحه الهيئة دوريًا بالمجان بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء تدريب ما يزيد عن 300 مقاول واستشاري تم تأهيلهم لتركيب انظمة الطاقة الشمسية على المنازل والمنشآت.









كما قدم الدكتور ميرزا خلال اللقاء عرضًا مرئيًا للوفد حول أبرز المستجدات في تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، وأبرز المشاريع والمبادرات ذات الأولوية التي تعتزم الهيئة العمل عليها خلال العام 2021، وناقش كذلك الانطلاقة الناجحة لمبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني الحكومية، والإسهام الهام للبرنامج التدريبي في تمكين الشركات البحرينية من منافسة الشركات العالمية في تقديم العطاءات للمناقصات العامة التي تم طرحها حتى الآن لتنفيذ هذه المبادرة.



