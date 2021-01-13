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أخبار البلد

فائدة عظيمة على كل المصريين.. "الفلاحين": تطوير الريف أهم إنجاز للسيسي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:34 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبني مصر الحديثة فعليا في كل المجالات، لافتا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري في اطار مبادرة الرئيس تحت اسم "حياة كريمه" هو اكبر دليل علي ذلك لأن القرية هي وحدة الأساس في بناء الدولة وعلي الأساس قواعد البنيان.

واضاف أبوصدام خلال بيان الأربعاء، أن تطوير القري المصرية من أروع الاعمال التي تحدث في مصر وستعم بالفائدة العظيمة على كل المصريين ، فبعد عقود من تهميش القري اتي نصير الغلابه الرئيس عبدالفتاح السيسي ليفتح هذا الملف المكلف ماديا حيث تعيش معظم  القري منذ سنوات طويله بدون صرف صحي وتستخدم الطرنشات التي تؤذي الحجر والبشر وتستخدم انابيب الغاز بدلا من الغاز الطبيعي وتسير في طرقات ضيقه مكسرة تعج بالحفر فتطيل وقت العبور وتعمل علي عطل المركبات كما تضعف في القري الخدمات الطبيه والرياضيه مما يساهم كل ذلك في الهجرة الداخلية وخلق العشوائيات وانتشار الامراض الفكرية والعضوية.

واشار عبدالرحمن إلي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيد ارواح الريفيين إلي ابدانهم بهذا العمل العظيم  بتطوير الريف لتبني مصر الحديثه علي اساس متين في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل المباشرمع ابناء الريف لمعرفة اوضاعهم الحقيقيه وتنفيذ مطالبهم   في مراحل تبدا 
ب1500 قريه مع بدايه جديده لتنظيم القري إداريا وزيادة الخدمات الحكوميه والاتجاه الي رقمنة الريف لينضم الريف إلي ركب التطور بعد قرون من الاهمال والتهميش 

واكد ابوصدام ان الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا العمل البطولي العظيم يستحق بجدارة الثناء والشكر  والتكريم من جميع المصريين وخاصة الفلاحين الذين يعيش اغلبهم في الريف
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