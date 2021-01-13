ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس أهلي جدة يثير الجدل حول رحيل الونش عن الزمالك | تفاصيل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:14 م
الونش
الونش
Advertisements
مجدي سلامة
أثار عبد الإله مؤمنة رئيس نادي أهلي جدة السعودي الجدل، حول اقتراب الونش من الانضمام للفريق والرحيل من نادي الزمالك خلال الفترة الحالية قائلًا: "سنعلن فور انتهاء الملفات ".


وقال عبد الإله مؤمنة رئيس نادي الأهلي السعودي في تصريحات عبر قناة "الرياضية السعودية": "تركيزنا أن نظهر خلال الفترة المقبلة بمستوى يليق بجماهير النادي".

وأضاف  "نعمل على عدة ملفات في سوق الانتقالات الشتوية ونتمنى أن تكون الأمور في صالح الفريق.

وعند سؤاله عن ضم محمود الونش أجاب مؤمنة: "هناك بعض الملفات في مجلس الإدارة، وحينما ننتهي سنعلن اختيارنا للجماهير، سنتعامل مع الجماهير".

وتابع "الأسماء مطروحة؟ لا يمكنني الحديث عن أسماء، لكن هناك بعض الأمور الفنية التي ستحدث وتضيف للفريق".

وكان نادي أهلي جدة السعودي قد أرسل خطابا رسميا لنادي الزمالك يحمل عرض من خلاله ضم محمود حمدي الونش على سبيل الإعارة بداية من يوم 14 يناير المقبل.

يذكر أن محمود الونش من الركائز الأساسية لنادي الزمالك في الوقت الحالي  حيث انتقل إلى الفريق الأبيض قادمًا من طلائع الجيش عام 2016، وشارك في 138 مباراة مع القلعة البيضاء حتى الآن .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مبلغ خرافي.. وكيل الونش يكشف موقف اللاعب من الانتقال لأهلي جدة

وكيل الونش: العرض المالي المقدم من أهلي جدة ضخم جدا.. فيديو

أخبار الرياضة اليوم 3-1-2021| رضا عبد العال يهاجم موسيماني وباتشيكو.. إنبي يتقدم بشكوي ضد الزمالك.. والمصري يرغب في عودة علاقاته مع الأهلي

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة.. مشروب طبيعي يخفف آلام البطن ويحرق الدهون ويزيد الطاقة.. 3 طرق فعالة لـ علاج ألم الكلى

حالة واحدة تسمح بمد الإجازة السنوية إلى 21 يوماً بأجر كامل وفقاً للقانون.. تفاصيل

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2021 في مصر

مصر للطيران تبدأ تشغيل أولى رحلاتها الجوية إلى قطر الاثنين المقبل

باتشيكو يتراجع عن قرار رحيل نجم الزمالك

أخبار الفن | فيفي عبده تكشف آخر تطورات حالتها الصحية.. حقيقة خناقة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن بولو 2022 تظهر فى صور تجسسية جديدة

نشرة المرأة والصحة.. مشروب طبيعي يخفف آلام البطن ويحرق الدهون ويزيد الطاقة.. 3 طرق فعالة لـ علاج ألم الكلى

بعد مفاجأته لها في عيد ميلادها.. 10 صور رمانسية جمعت بين درة وزوجها