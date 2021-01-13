في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري





وتحرص الفنانة نور قدري ، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وتفضل نور قدري ، ارتداء الفساتين القصيرة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تميل ايضًا إلى ارتدراء الملابس الكاجوال التي تتناسب معها، وتختار الالوان الزاهية لأكمال ظهورها اللائق.





كما تميل إلى التغير الدائم في الوان شعرها، والتجديد ومواكبة الموضة بشكل مستمر، وفي الغالب تترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة تكشف جمالها.





وإليكم ابرز صور الفنانة نور قدري..