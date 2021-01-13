بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة عين شمس لتدريب الأئمة والواعظات

في إطار حرص وزارة الأوقاف على التدريب النوعي المستمر في جميع المجالات

وقع اليوم الأربعاء الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف برتوكول تعاون مع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، بشأن عقد برامج تدريبية للأئمة والواعظات بالجامعة ، بحضور الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب ، وعدد من قيادات وأئمة وزارة الأوقاف ، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن توقيع هذا البروتوكول مع جامعة عين شمس العريقة يأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف في التوسع في التدريب من خلال البروتوكولات التي يتم توقيعها مع الجامعات المصرية ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات :

اللغة العربية وآدابها ، من خلال أقسام اللغة العربية بكليات الجامعة. الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع ، من خلال كليات التربية وأقسام الطب النفسي بكليات الطب. بناء المهارات الإعلامية ، من خلال كلية الإعلام.

كما أكد جمعة أن الهدف من هذه البروتوكولات الواسعة إلى جانب أبعادها الثقافية ، أنها تهدف إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي ، ويسهم في التعرف عن قرب عن مدى الرؤية العصرية التي وصل إليها مستوى الأئمة والواعظات , وإبراز صوت وصورة الإسلام الوسطي السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير الذي يتسم به هؤلاء الأئمة والواعظات , كل ذلك خدمة لديننا ووطننا , والتأكيد على أهمية أن نعمل معا وبروح وطنية عالية في كل ما يخدم قضايا هذا الوطن العظيم مصرنا العزيزة , وقضايا أمتنا , ويعمل لصالح الإنسانية وتحقيق السلام العالمي والتعايش السلمي بين البشر جميعا , بحكم الأخوة الإنسانية التي تجمع الناس جميعًا .

وأوضح: ندفع بالأئمة للاستزادة من العلوم النافعة من خلال التسجيل في الدراسات العليا ؛ ففي العام الحالي التحق 800 إمام بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية ، وأن المعهد يتحمل 50% والوزارة تتحمل 50% من تكلفة الدراسة ، بما يعني أن الإمام لا يتحمل أي مصروفات من خلال دراساته العليا ، والهدف من ذلك التنوع في كل العلوم وليس لدينا مانع أن من حصل على دكتوراه في مجال أن يحصل على غيرها في مجالات أخرى ، فللبعد الثقافي مطلب هام جدًا ، فعندما يحدث اندماج بين الأئمة وزملائهم في المجالات الأخرى فإن ذلك يؤدي إلى كسر الحواجز النفسية ؛ ولتحقيق هذا الغرض لدينا خطة لتدريب أكبر عدد ممكن من الأئمة بالتعاون بين سائر الجامعات، كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان يوم الجمعة القادم (بإذن الله تعالى) لتدريب الأئمة بمحافظة أسوان وما حولها.

كما أشار الوزير إلى أن هذه الدورات ستكون في جميع المجالات ، ولدينا دورة متخصصة على يد أساتذة متخصصين من كلية الهندسة لتدريب عدد من المهندسين المختصين بالإشراف على المشروع الواقع في مدينة برج العرب ، كما يوجد لدينا دورات رفع كفاءات أعضاء الشئون القانونية بالوزارة وهيئة الأوقاف المصرية ، على يد أساتذة متخصصين في القانون من كلية الحقوق.

وفي كلمته قدم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الشكر لوزير الأوقاف على هذه المبادرة ، مشيدًا بجهد الوزير المتواصل وعمله الدؤوب المستمر وتفانيه في إتقان العمل وحرصه الدائم على نشر الإسلام الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، مشيرًا إلى أن الإتقان أصبح سمة بارزة من سمات وزارة الأوقاف في عهد وزير الأوقاف ، مصداقًا لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : “إنَّ اللهَ تعالى يُحِبُّ إذا عمِلَ أحدُكمْ عملًا أنْ يُتقِنَهُ”.



