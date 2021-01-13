محافظ الشرقية يُتابع حالات العزل المنزلي لمصابي كورونا بالإبراهيمية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، عدد من حالات مرضى فيروس كورونا المستجد والذين يخضعون للعزل المنزلي، والتأكد من تقديم الخدمةالصحية والعلاجية اللازمة لهم بمركز الإبراهيمية.





وأكد المحافظ ، أن الفريق الطبي يقوم بتقديم البروتوكول العلاجي المناسب لحالاتهم الصحية، وقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم ، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي لحين تماثلهم للشفاء.





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وأشاد محافظ الشرقية ، بالمبادرات الإنسانية والنبيلة التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للوصول إلى المناطق الأكثر إحتياجًا وتقديم الخدمة الصحية لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا بمختلف محافظات الجمهورية .

وقدم المحافظ الشكر لجميع أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي ، مؤكدًا أنهم خط الدفاع الأول في الحفاظ على صحة المواطن و يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنسانى تجاه وطنهم خلال تلك الفترة الراهنه

وانتشار جائحة كورونا.

رافق المحافظ ، سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والأستاذ صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية





علي جانب أخر تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مستشفى ديرب نجم المركزي للوقوف علي مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداه للمرضي وللمترددين علي المستشفى، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام الطبية المختلفة وتقديم البروتوكولات العلاجية الجديدة لمصابي فيروس كورونا المستجد.

حرص المحافظ ، على تفقد شبكة الغازات "الأكسجين" بالمستشفى والتي تعمل بسعة 6000 لتر وذلك للوقوف على حالتها، مؤكدًا علي ضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين أولا بأول والتأكد من توافر كميات الاكسجين بالشكل الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الاحتياطية واسطوانات الأكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها





كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمستشفي ديرب نجم المركزي تفقد قسم الإستقبال و وحدة معالجة المياه بقسم الغسيل الكلوي والذي يضم 39 ماكينة تعمل على مدار الإسبوع بنظام 3 شيفتات لتقديم خدمة صحيةو علاجية لعدد 183 مريض.

وشدد المحافظ ،على ضرورة إنتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة في وحده الغسيل الكلوي للحفاظ على أرواح المواطنين.





واطلع مدير المستشفى محافظ الشرقية ،على سجل الحالة الصحية للمرضى

والمترددين على المستشفى والإجراءات المتبعه في التعامل معهم ومع حالات

الإشتباه بفيروس كورونا المستجد وتوفير العلاج اللازم لهم.

وأوصى محافظ الشرقية مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي ومتابعة المخزون الاستراتيجي للأكسجين بشكل يومي ومراجعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المرضي والأطقم الطبية.