ألمانيا تشدد القيود على القادمين من دولتين.. ونبأ محزن

فرضت ألمانيا قواعد أكثر صرامة على العائدين إلى البلاد ، بسبب خطر حدوث طفرات فيروس كورونا الجديدة التي تنتشر حاليًا في بعض أنحاء العالم، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.





وفقًا لوزارة الصحة الألمانية ، اعتبارًا من 14 يناير ، يجب أن يتمكن أي شخص يدخل البلاد من إثبات عدم إصابته بفيروس كورونا في موعد لا يتجاوز 48 ساعة بعد دخول البلاد.





كما يجب على الوافدين من البلدان الأكثر تضررًا تقديم نتيجة اختبار سلبية قبل دخول ألمانيا.





وتشمل هذه التعليمات المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا ، وهما دولتان تم فيهما اكتشاف أنواع مختلفة من الفيروس شديدة العدوى.





قال وزير الصحة الألماني ، ينس سبان ، إن "السفر إلى الخارج إلى مناطق الخطر لا يتماشى مع الوضع الوبائي".





أضاف سبان "يجب اختبار أولئك العائدين من الخارج للحماية من خطر تشكل طفرات فيروسية، وهي التي ستمثل خطرًا إضافيًا على صحتنا إذا ما حدثت. ولهذا، يجب أن نمنع الانتشار في ألمانيا قدر الإمكان ".





ستواصل ألمانيا قواعد الحجر الصحي الحالية للمسافرين، فبعد دخول ألمانيا، يجب على جميع المسافرين البقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام ما لم يتمكنوا من تقديم اختبار سلبي لكورونا، وفي هذه الحالة يتم تقصير الحجر الصحي إلى خمسة أيام.



