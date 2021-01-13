ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا تشدد القيود على القادمين من دولتين.. ونبأ محزن

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
 
فرضت ألمانيا قواعد أكثر صرامة على العائدين إلى البلاد ، بسبب خطر حدوث طفرات فيروس كورونا الجديدة التي تنتشر حاليًا في بعض أنحاء العالم، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.

وفقًا لوزارة الصحة الألمانية ، اعتبارًا من 14 يناير ، يجب أن يتمكن أي شخص يدخل البلاد من إثبات عدم إصابته بفيروس كورونا في موعد لا يتجاوز 48 ساعة بعد دخول البلاد.

كما يجب على الوافدين من البلدان الأكثر تضررًا تقديم نتيجة اختبار سلبية قبل دخول ألمانيا.

 وتشمل هذه التعليمات المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا ، وهما دولتان تم فيهما اكتشاف أنواع مختلفة من الفيروس شديدة العدوى.

قال وزير الصحة الألماني ، ينس سبان ، إن "السفر إلى الخارج إلى مناطق الخطر لا يتماشى مع الوضع الوبائي". 

أضاف سبان "يجب اختبار أولئك العائدين من الخارج للحماية من خطر تشكل طفرات فيروسية، وهي التي ستمثل  خطرًا إضافيًا على صحتنا إذا ما حدثت. ولهذا، يجب أن نمنع الانتشار في ألمانيا قدر الإمكان ".

ستواصل ألمانيا قواعد الحجر الصحي الحالية للمسافرين، فبعد دخول ألمانيا، يجب على جميع المسافرين البقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام ما لم يتمكنوا من تقديم اختبار سلبي لكورونا، وفي هذه الحالة يتم تقصير الحجر الصحي إلى خمسة أيام. 

وتابع  وزير الصحة الألماني، ينس سبان، القول بإن بلاده لن تستطيع رفع القيود المفروضة لكبح انتشار فيروس كورونا في بداية فبراير القادم.

وأضاف سبان في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك" الألمانية، أن هناك حاجة للحد من الاختلاط لشهرين إضافيين أو ثلاثة أشهر.

في حين أبلغت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في وقت سابق المشرعين في حزبها المحافظ أنها تتوقع أن يستمر الإغلاق في ألمانيا للحد من انتشار فيروس كورونا، حتى بداية شهر أبريل القادم.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية نقلت عن ميركل قولها: "إذا لم ننجح في وقف هذا الفيروس البريطاني، فسنواجه عشرة أضعاف عدد الإصابات بحلول عيد الفصح. نحتاج من ثمانية إلى عشرة أسابيع أخرى من الإجراءات الصارمة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"هونج كونج" تشدد إجراءات مكافحة "كورونا" للدبلوماسيين الوافدين المعفيين من الحجر الصحي

تمديد الإغلاق.. إجراءات جديدة من ألمانيا للسيطرة على كورونا

انخفاض في إصابات كورونا بألمانيا

ألمانيا تستغيث: المستشفيات في وضع حرج بسبب تفشي كورونا

بسبب الكمامة.. تزايد الإقبال على العمليات الجراحية في كوريا الجنوبية

اتجاه لتمديد القيود.. ألمانيا تسجل 11897 إصابة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

أبو العينين: الرئيس السيسي يسابق الزمن لتحقيق طموحات وأهداف الدولة

باتشيكو يتراجع عن قرار رحيل نجم الزمالك

فى الأهلى لا توجد مثل هذه الأمور.. المدرب العام يكشف حقيقة غضب محمد شريف

بسبب فتحة التهوية..طفلة صغيرة تنقذ أسرة من الموت بالسم..شاهد

57 شخصا.. حصيلة الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية

بيان رسمي.. الزمالك يكشف حقيقة هدم سور النادي النهري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

مواصفات وأسعار .. جمس يوكن 2021 بعد وصولها إلى السعودية

في عيد ميلادها الـ 39.. شاهد أغرب إطلالات نور قدري