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خبير أمن معلومات عن تحديثات واتسآب: "الكل متخيل إن محدثاته مع سوسو وميمي هتنزل بوستات"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:43 م
التحديث الجديد للواتساب
التحديث الجديد للواتساب
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ندى رأفت

عقب المهندس وليد حجاج ، خبير أمن المعلومات ، حول إعلان " واتس أب " عن تحديث جديد يتيح تداول المعلومات مع " فيس بوك " ، قائلًا : " أن ما يتم على مواقع التواصل الاجتماعي ، هو جمع البيانات وليس الملفات " ، موضحًا أن البيانات هي عبارة عن الإسم ، والعنوان ، واللغة ، والمنطقة الجغرافية ، كم تبلغ من العُمر ، حالة الهاتف المحمول ، وحالة البطارية والشبكة ، معقبًا : " هي مجموعة من البيانات يتوصلوا إليها ، لمجرد التنبؤ باحتياجات كل فرد " .

وأضاف " وليد حجاج " خلال لقائه مع برنامج " صباحك مصري " المُذاع على فضائية " MBC MASR2 "  ، أن هذا ما يحدث في الطبيعي ، ولكن بعد حدوث أزمة بين شركة آبل ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، فبالتالي خسرت منصات الفيس بوك و" الانستجرام " ملايين الدولارات ، لعدم استطاعتها في استهداف مستخدمي " الأيفون " .

وتابع خبير أمن المعلومات ، لذلك لجأ المعلنين إلى " الواتس أب " ، والاعتماد عليه في التوصل إلى مجموعة من البيانات عن سلوك المُستخدم ، معقبًا : " الناس زعلت ، عشان استخدامنا للواتس أب فيه خصوصية أكثر من الفيسبوك أو الإنستجرام " .

وأشار " حجاج " ، إلى أن هذا الإعلان أستثني فيه المعلنين ، الاتحاد الأوروبي ، والمملكة المتحدة ، معقبًا : " عشان قانون حماية البيانات الشخصية ، فبالتالي سيتعرض المعلنين تحت ضغط القانون ، ويدفعوا مبالغ مثل " جوجل " عندما انتهك خصوصية غيره وجمع مجموعة بيانات بدون موافقتهم " .

وأكد ، أن يوجد في مصر قانون حماية البيانات الشخصية للمستهلك بالفعل ، ولكن لم يصدر بشكل نهائي حتى الآن كلائحة تنفيذية ، مشيرًا إلى أن من يحكم الإعلانات الكبيرة ليس القانون فقط ، ولكن الضغط الاقتصادي أيضًا ، مثلما حدث في الصين .

معقبًا : " الكل متخيل إن محدثتي مع سوسو وميمي وتوتو هتنزل بوستات على الفيس بوك ، فعشان كده خايفين ، ولكن الأمر الذي يهم هذه المنصات هي معرفة سلوك المستهلك ، و التعرف على اهتماماته ، قائلًا : " هو مجرد هيعرفك أكثر ما انت عارف نفسك بس "  .

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