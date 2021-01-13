إصابة 6 أشخاص فى حادثين بأسوان





وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات "ميكروباص وملاكى ونقل" على الطريق الزراعى إدفو/ أسوان أمام نجع الشيخ على بمركز إدفو ووجود مصابين فى الحادث.





واقرأ أيضًا:





وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص فى الحادث، تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية ، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحادث.





فيما شهد الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة؛ بالقرب من الكيلو 80 مدخل الكرابلة حادث انقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن إصابة شخص وهو الدكتور أحمد.م.ج 62 سنة، مصاب بكسر مفتوح بالساق الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم .