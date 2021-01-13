إصابة 6 أشخاص فى حادثين بأسوان

تعرض 5 أشخاص اليوم لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث تصادم بين 3 سيارات على الطريق الزراعى إدفو / أسوان أمام نجع الشيخ على بمركز إدفو شمال أسوان .
وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات "ميكروباص وملاكى ونقل" على الطريق الزراعى إدفو/ أسوان أمام نجع الشيخ على بمركز إدفو ووجود مصابين فى الحادث.
واقرأ أيضًا:
وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص فى الحادث، تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية ، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحادث.
فيما شهد الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة؛ بالقرب من الكيلو 80 مدخل الكرابلة حادث انقلاب سيارة ملاكى مما أسفر عن إصابة شخص وهو الدكتور أحمد.م.ج 62 سنة، مصاب بكسر مفتوح بالساق الأيمن، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم .
هذا وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنفيذ عملية صيانة وإصلاح ماكينات سحب المياه الموجودة بنفق المشاة حيث تمت أعمال الصيانة والإصلاح بمعرفه مرفق الصرف الصحي بكوم أمبو.
كما قامت الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بداخل النفق من خلال تركيب كشافات ليد عاليه الإضاءة بواسطة قسم الكهرباء التابع لمجلس المدينة، مع مواصله تنفيذ أعمال النظافة العامة بالنفق من مشروع النظافة التابع للوحدة المحلية بكوم أمبو.
وقدمت الوحدة المحلية خالص التقدير للإدارت التى شاركت فى صيانة وإصلاح نفق المشاة وهى مرفق الصرف الصحي بكوم أمبو، وأيضًا هندسة كهرباء كوم أمبو.
وتم تنفيذ كافة الأعمال بناءً علي توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من أجل تحقيق الإهتمام بالمرافق والخدمات العامة ورفع كفاءتها بما يساهم فى تقديم الخدمات المختلفة بالجودة المطلوبة.