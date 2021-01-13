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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 49 رحلة دولية.. ميلانو وأمستردام أبرز الوجهات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:43 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 49 رحلة جوية منتظمة علي مدار اليوم الأربعاء بمعدل 33 رحلة دولية، لعدة وجهات بالخارج تشمل رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، تنقل على متنها قرابة 5670 راكبا.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من بيروت، جدة، بغداد، الرياض، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، دبي، المدينة المنورة، الخرطوم، عمان، الشارقة، أديس أبابا، أبوظبي، البحرين، نيويورك، امستردام، ميلانو، مسقط، بودابست ، و 77 رحله داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان،  و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5670 راكب

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
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