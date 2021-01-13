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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تكشف آخر التطورات بشأن السفينة المحتجزة في طهران

الأربعاء 13/يناير/2021 - 03:56 م
كوريا الجنوبية تكشف
كوريا الجنوبية تكشف أخر التطورات بشأن السفينة المحتجزة في طه
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قسم الخارجي
أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن هناك مؤشرات ضعيفة على إحراز تقدم في مفاوضات سول مع طهران بشأن السفينة المحتجزة.

وقال مسؤول كوري إن إيران تضع أموالها المجمدة بندا في مفاوضات الإفراج عن الناقلة المحتجزة 

ويذكر أنه تم تجميد حوالي 7 مليارات دولار من أموال النفط الإيراني في مصرفين كوريين جنوبيين بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

والاسبوع الماضي، احتجز أعضاء من الحرس الثوري الإيراني السفينة التي ترفع العلم الكوري يوم الاثنين، واحتجزوا طاقمها المكون من 20 فردًا بالقرب من مضيق هرمز وسط مزاعم بانتهاكات التلوث - وهو ادعاء يرفضه مشغل السفينة.

وكانت السفينة، المحتجزة في مدينة بندر عباس الساحلية، متجهة من المملكة العربية السعودية إلى الفجيرة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" نقلًا عن السفير الإيراني في سيول بأن الطاقم الدولي للسفينة من إندونيسيا وميانمار وكوريا الجنوبية وفيتنام "آمنون وصحيون".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني أن السفينة كانت تحمل 7200 طن من "المنتجات الكيماوية البترولية"، مضيفة أنها "احتجزت بسبب الانتهاك المتكرر لقوانين البيئة البحرية".

وأكدت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن ناقلتها التي احتجزتها إيران، كانت تبحر بمعدات أمان كافية، مشيرة إلى أنه لا أدلة على ادعاءات إيران بأن "ناقلتنا تسببت بتلوث".

وتوجه وفد من كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى إيران سعيا للإفراج عن السفينة المحتجزة وطاقمها،  وسط توترات تحيط بتجميد الأموال الإيرانية في سيول بسبب العقوبات الأمريكية.
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