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فن

بعد زيادة مصابي كورونا بلبنان.. نانسى عجرم تنشر فيديو للتوعية| شاهد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:45 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة نانسى عجرم فيديو جديدا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ". 

وظهر فى الفيديو حملة للتوعية ضد كورونا بعد إرتفاع أعداد الإصابة فى لبنان واعلان حظر التجول.

وعلقت نانسي عجرم قائلة " #حلنا_نلتزم#فيروس_كورونا عم ينتشر بلبنان بشكل كبير، وعم يسرق منا أحباءنا. الحلّ الوحيد لنواجه هالمرحلة الخطرة هو الالتزام بالتدابير الوقائية".

وحصد كليب أغنية " بيروت الأنثى " للفنانة اللبنانية نانسي عجرم  إشادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم الفن.

ومن بين هؤلاء الفنانة اللبنانية نيكول سابا التي غردت قائلة: "إلى بيروت الأنثى عمل متكامل بكل العناصر".

جدير بالذكر أن أغنية "إلى بيروت الأنثى"، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، والتي قدمها قبل 39 عاما وتحديدًا سنة 1981، كما تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأخير.

من جهة أخرى، انتهت نانسي من تسجيل "سلامات" منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وتم تصويرها في إحدى المناطق الجبلية ببيروت، مع المخرج سمير سرياني، وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى، ولكن تم تأجيل طرحها.
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