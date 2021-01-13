محافظ الغربية يفتتح مدرستين لتقليل الكثافة الطلابية..صور

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم مدرستين بمركز ومدينة السنطة بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ومصطفى هاشم مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.

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وجاء ذلك في إطار اهتمام محافظة الغربية بالمنظومة التعليمية وإنشاء مدراس جديدة لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول .

كما بدأ المحافظ بافتتاح مبنى جديد بمدرسة التعليم الأساسي بقرية بلوس الهوى بمركز السنطة بإجمالي تكلفة ٤ ملايين و٤٨ ألف جنيه، والذي يتكون من ٤ أدوار تحتوي على عدد (٤) فصول، عدد (١) غرفة مصادر، عدد (١) غرفة مجالات، عدد (١) مكتبة، عدد (١) معمل مطور، عدد (١) غرفة تحضير، عدد (١) غرفة طبية، عدد (١) غرفة مدرسين، عدد (١) غرفة أخصائي نفسي وعدد (١) أخصائي اجتماعي.

كما اتجه المحافظ إلي مدينة السنطة لافتتاح مبنى جديد بمدرسة عمار ابن ياسر التجريبية بإجمالي تكلفة ٦ مليون و ٣٣٧ ألف جنيه، ويتكون المبنى من ٤ أدوار تحتوي على عدد (١٨) فصل، عدد (١) غرفة مصادر، عدد (١) معمل مطور، عدد (١) غرفة تحضير، عدد (١) معمل كمبيوتر، عدد (١) غرفة إدارة، عدد (١) غرفة شبكات وعدد (١) غرفة مدرسين.

كما رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة ومدير الإدارة التعليمية.

كما قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشكر لفريق متطوعي الغربية عقب قيامهم بحملة توعوية عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، شملت توزيع عدد ١٠٠٠ كمامة على المواطنين بشوارع طنطا، موقف طنطا العمومي وديوان عام المحافظة .

كما تم توزيع عدد ٢٠٠٠ مطوية تحتوي على عدد من النصائح للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد توعي بأهمية ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة، الغسل المستمر للأيدي بالصابون أو الكحول والابتعاد عن أماكن التجمعات مثل الأسواق والمواقف.