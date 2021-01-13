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فن

الأفكار الإرهابية .. مخرج يوجه عدة مطالب لمجلس النواب الجديد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 04:46 م
صدى البلد
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محمد نحلة

بدأت أولى جلسات دور الانعقاد السادس لبرلمان 2021 للفصل التشريعي الثاني، أمس الثلاثاء، وترأست الجلسة الافتتاحية للمجلس النائبة فريدة الشوباشي باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، وتواصل «صدى البلد» مع المخرج عمرو عبد العزيز لمعرفة طلباته من المجلس الجديد.


طالب المخرج عمر عبد العزيز من مجلس النواب، بأن يهتموا بدور الفن، لافتا إلي أن الفن المصري بدأ يتقلص دوره في الوطن العربي، مشيرا إلى أن هذه كارثة كبرى علينا استيعابها سريعا، والعودة إلى القوة التى كنا عليها في الستينيات.


وأشار إلى أن الآن أصبح هناك تقارب عربي إسرائيلي، والمنافسة أصبحت قاسية، لذلك طالبهم بالاهتمام بالأطفال الصغار وتعليمهم أصول الفن، لأن هذا يشكل وجدانهم ويحميهم من الأفكار المتطرفة حسبما أوضح.

 

كا تمنى أن تعود المنافسة إلى السوق السينمائي مرة أخرى، وأن يتواجد كل أنواع الأفلام على الساحة، وطالب أيضا بعودة الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن أولاد الفنانين الراحلين يجب أن يأخذوا حقوقهم، ولا تذهب أموالهم لغير مستحقيها.


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