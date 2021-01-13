نقيب الأشراف يهنئ الجبالي وسعد وأبو العينين برئاسة ووكالة البرلمان

هنأ السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب السابق، نقيب الأشراف، المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، لاختياره رئيسًا لمجلس النواب الجديد، متمنيا له خالص التوفيق والنجاح والسداد في خدمة الوطن.





وتقدم السيد محمود الشريف بالتهنئة للمستشار احمد سعد، والنائب محمد أبو العينين، لفوزهما بمنصبي وكيلي المجلس.





وقال :" أتمنى لمجلس النواب الجديد رئيسا ووكيلين وأعضاءً، التوفيق والنجاح، وأن أرى مصر أفضل بلاد العالم، وأن ينعم شعب مصر العظيم بالتنمية والمشروعات والناتج القومي الذي يستحقه، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".





ودعا السيد محمود الشريف الله عز وجل، أن يُعين مجلس النواب الجديد في مهامه التي كُلف بها، وأن يكون عونًا للقيادة السياسية، في التقدم والنهوض بمصرنا العزيزة، واستكمال البناء التشريعي.





ودعا نقيب السادةالأشراف، المولى عز وجل، أن يحفظ مصر وقادتها وجيشها ورجال أمنها وجميع مؤسساتها الوطنية الوطنية العريقة، من كل مكروه وسوء.