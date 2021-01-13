5 أطعمة فعالة وسريعة لعلاج تقلص العضلات

يحدث تقلصات العضلات عندما تتوتر عضلاتك ولا يمكنك إرخائها، على الرغم من كونها مؤلمة ، يمكنك عادةً علاجها بنفسك، وتتمثل إحدى طرق إيقاف التقلصات في شد عضلاتك أو تدليكها وتناول ما يكفي من هذه العناصر الغذائية الأساسية: البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم. يطلق عليهم بالكهرباء ، ويمكنك العثور عليها في الأطعمة التالية.





يحتوي الأفوكادو على حوالي 975 ملليغرام من البوتاسيوم ، أي ضعف كمية البطاطا الحلوة أو الموز، البوتاسيوم مهم لأنه يساعد عضلاتك على العمل ويحافظ على صحة قلبك.





الموز مصدر جيد للبوتاسيوم، لكنها ستعطيك أيضًا المغنيسيوم والكالسيوم، هذا هو ثلاثة من أصل أربعة عناصر غذائية تحتاجها لتخفيف تقلصات العضلات .





البطاطا الحلوة تمنحك البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، تفوز البطاطا الحلوة لأنها تحتوي على ستة أضعاف الكالسيوم الموجود في الموز، ولا يقتصر الأمر على البطاطا الحلوة فحسب ، بل تعد البطاطا العادية وحتى القرع مصادر جيدة لجميع العناصر الغذائية الثلاثة، بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي البطاطس والقرع بشكل طبيعي على الكثير من الماء ، لذلك يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبتك أيضًا.



البقوليات مثل الفول والعدس مليئة بالمغنيسيوم، كوب واحد من العدس المطبوخ يحتوي على حوالي 71 ملليجرام من المغنيسيوم ، وكوب من الفاصوليا السوداء المطبوخة لديه ضعف ذلك تقريبًا مع 120 ملليجرام، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف ، وتشير الدراسات إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية وكذلك المساعدة في التحكم في نسبة السكر في الدم وخفض مستويات الكوليسترول الضار LDL.



يحتوي البطيخ كميات كبيرة من البوتاسيوم وكمية جيدة من المغنيسيوم والكالسيوم وقليل من الصوديوم والكثير من الماء، الصوديوم والماء أساسيان لأنك أثناء ممارسة الرياضة ، يطرد جسمك الصوديوم بعرقك، إذا فقدت الكثير من الماء ، فسوف تصاب بالجفاف وقد تحدث تقلصات عضلية، ويمكن أن يساعد تناول كوب من البطيخ بعد التمرين.



