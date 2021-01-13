بعد نجاح التجربة.. تعليم قنا تبدأ تسجيل حصص تعليمية للطلاب ذوى الهمم بالشهادة الإعدادية

قرر الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، البدء فى تسجيل حلقات مخصصة لطلاب الشهادة الإعدادية من ذوي الهمم بمدارس الصم وضعاف السمع.

جاء ذلك أثناء اجتماع الوكيل مع أعضاء المكتب الفني، بحضور منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، لتفعيل ونشر استمارات التقييم لاختيار أفضل إدارة تعليمية و أفضل مدرسة ومعلم و عامل على مستوى المديرية.

وأوضح الوكيل، أن هذا القرار جاء تأكيدًا لنجاح منظومة الحصص الافتراضية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بقنا لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، بجهود المعلمين والمسئولين عن تسجيل وإذاعة الحصص الافتراضية التي حققت انتشار واسع المدى لطلاب قنا و غيرها من محافظات الجمهورية.





وأشار الوكيل، إلى أهمية اضطلاع المديرية بدورها في التواصل مع أصحاب الإعاقات السمعية و دمجهم وتواصلهم مع رسالة التعليم في ظل الظروف الحرجة التي اقتضتها جائحة كورونا.





اقرأ أيضًا :

يضم 70 سائحا.. محافظ قنا يستقبل أول فوج سياحي فجرًا.. شاهد



لمتابعة مستوى الخدمة الطبية.. محافظ قنا يتفقد المستشفى العام فجرًا

