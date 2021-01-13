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مرأة

بفستان جذاب.. بوسي تستعرض جمالها على إنستجرام

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:37 م
بوسي
بوسي
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نهى هجرس
شاركت المطربة بوسي، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة تخطف الأنظار.

وتألقت بوسي، بفستان قصير وجذاب باللون الفوشيا، ومرتديه معه بالطو أنيق باللون البيح ليتناسب مع ظهورها، وانتعات حذاء بكعب عالي باللون البيج لإكمال ظهورها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.

ولم تتكلف بوسي بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

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