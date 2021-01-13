جامعة الدلتا التكنولوجية: تعاون بين الجامعة ومستشفيات المنوفية.. ونقدم للطلاب الخدمات الطبية المتاحة

قالت هدير عاطف المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية ، أنه يوجد عيادة صحية بالجامعة لتقديم الرعاية اللازمة للطلاب .





وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه في حال الاشتباه في أي طالب بإصابته بفيروس كورونا يتم عزله و التعامل معه وفق الامكانيات المتاحة وتحويله للمستشفيات الجامعية المتخصصة .





وأضافت ، أنه أثناء فترة حضور الطلاب ، فيتم تشخيص حالة الطالب المشتبه بإصابته في العيادة الطبية الموجودة بالجامعة وإجراء الفحوصات اللازمة عليه لمعرفة مدى حالته الصحية .





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ويتم تحويل الطالب على المستشفيات التابعة للجامعة ، إذا كانت حالته تتطلب ذلك ، كما يتم عزله في المستشفى إذا ثبت إصابته بفيروس كورونا .





وهناك بعض الحالات التي لا تحتاج إلى العزل في المستشفى ، وإنما يتم عزلها منزليًا حتى يتم تعافيها بشكل نهائي والعودة للدراسة مرة أخرى .





وكان الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية قد أكد في تصريحات خاصة على أن هناك التزام كبير من جانب الطلاب بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة .





وأن الجامعة لا تسمح لأحد من منتسبيها بالدخول لمقر الكليات دون ارتداء الكمامات ، ويتم الدخول من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ، فالجامعة توفر كافة إمكانياتها الطبية للحفاظ على سلامة الطلاب.