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تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية: تعاون بين الجامعة ومستشفيات المنوفية.. ونقدم للطلاب الخدمات الطبية المتاحة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:08 م
جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية
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أحمد الشاهد
قالت هدير عاطف المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية ، أنه يوجد عيادة صحية بالجامعة لتقديم الرعاية اللازمة للطلاب .

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه في حال الاشتباه في أي طالب بإصابته بفيروس كورونا يتم عزله و التعامل معه وفق الامكانيات المتاحة وتحويله للمستشفيات الجامعية المتخصصة .

وأضافت ، أنه أثناء فترة حضور الطلاب ، فيتم تشخيص حالة الطالب المشتبه بإصابته في العيادة الطبية الموجودة بالجامعة وإجراء الفحوصات اللازمة عليه لمعرفة مدى حالته الصحية .

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ويتم تحويل الطالب على المستشفيات التابعة للجامعة ، إذا كانت حالته تتطلب ذلك ، كما يتم عزله في المستشفى إذا ثبت إصابته بفيروس كورونا .

وهناك بعض الحالات التي لا تحتاج إلى العزل في المستشفى ، وإنما يتم عزلها منزليًا حتى يتم تعافيها بشكل نهائي والعودة للدراسة مرة أخرى .

وكان الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية قد أكد في تصريحات خاصة على أن هناك التزام كبير من جانب الطلاب بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة .

وأن الجامعة لا تسمح لأحد من منتسبيها بالدخول لمقر الكليات دون ارتداء الكمامات ، ويتم الدخول من بوابات التعقيم الالكتروني وقياس درجة حرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم ، فالجامعة توفر كافة إمكانياتها الطبية للحفاظ على سلامة الطلاب.
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