إحنا أحسن من غيرنا.. عم محسن يحارب إعاقته بالتوكتوك

معاناة يومية يواجهها "عم محسن" سائق التوكتوك بمنطقة المعادي بالقاهرة، أجبرته الظروف على تحدي الإعاقة ومواصلة السعي بمحطات الحياة، بعدما تعرض لحادث سير أليم منذ عدة أعوام فقد معه قدرته على الحركة والسير بشكل نهائي، واضطر بطريقة أو بآخرى أن يتأقلم مع حالته ويتغلب على ظروفه من أجل تربية أبنائه خاصة بعدما تم فصله من وظيفته.





ويعول "عم محسن" صاحب ال 55 عاما أسرته بسواقة التوكتوك ليل نهار رغم ظروفه الصحية الصعبة من أجل تغطية مصاريف أولاده، فهو أب لثلاث أبناء في مراحل تعليمهم المختلفة، أكبرهم إبنه في الصف الثالث الإعدادي الذي يعاني من ظروف صحية صعبة وكهربا على المخ.





وعن حالته الصحية، أوضح لنا "عم محسن" أنه يعاني من إعاقة حركية لا يستطيع الحركة نهائيا، مما يتطلب الأمر لمساعدة دائمة من الآخرين سواء بحمله ونقله من مكان لآخر، أو بوضعه على كرسي متحرك، وفي حالة الضرورة يضطر هو للزحف على الأرض بجسمه، كما أنه يعاني من تليف بالرئتين وصعوبة في التنفس، ويوجه له الأطباء دائما نصيحة بأن يمتنع عن المجهود الكبير ويبتعد عن التجمعات خاصة في ظل فيروس كورونا.





ولكنه يعتمد بشكل أساسي على سواقة التوك توك كمصدر دخل وحيد له، والتي تؤثر سلبًا على حالته، فالعمل بشكل مستمر ولساعات طويلة يصيبه بمتاعب كبيرة ويدهور من حالته الصحية بشكل كبير.





وتابع لنا أنه يواجه الكثير من الصعوبات و المتاعب في الشارع، وذلك من خلال اعتداءات بعض الشباب الصغير الذي يمتهن سواقة التوك توك بشكل سلبي، يزعجوه ويتسببوا له بمشاكل سير ويتلفوا له التوك توك الخاص به، ويبقي عاجزًا أمامهم بسبب ظروفه الخاصة.





ويطالب المسؤولين بتوفير وسيلة مواصلات قادرة على نقله بشكل دائم لعدم قدرته على الحركة، وتوفير مصدر دخل ثابت له ولأسرته يغطي مصاريف الحياة، فسواقة التوك توك تسبب له متاعب كثيرة ولكنها الوحيدة المتاحة أمامه حيث يرفض الكثير توظيفه بسبب ظروفه الخاصة واعاقته.





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