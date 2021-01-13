انقضاء دعوى تامر أمين فى سب وقذف الموديل مريهام عبد القادر

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بانقضاء دعوي الإعلامي تامر امين في سب وقذف الموديل مريهام عبدالقادر بالتصالح.





وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قد قضت بمعاقبة الإعلامى تامر أمين بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدنى، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.



