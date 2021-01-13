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حوادث

انقضاء دعوى تامر أمين فى سب وقذف الموديل مريهام عبد القادر

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:07 م
تامر أمين وميرهان
تامر أمين وميرهان هشام
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رامي المهدي
قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بانقضاء دعوي الإعلامي تامر امين في سب وقذف الموديل مريهام عبدالقادر بالتصالح.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قد قضت بمعاقبة الإعلامى تامر أمين بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه للإدعاء المدنى، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.

وكشفت القضية رقم 47954 لسنة 2019، التى أقامها المستشار هيثم عباس، أنه أثناء إقامة بطولة الأمم الأفريقية بالقاهرة،  قام بعض لاعبى المنتخب المصري بالتحرش عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بعارضة أزياء مصرية تقيم بدولة الإمارات، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا، من المذيع تامر أمين فى برنامج يذاع على إحدى القنوات، وأقام المستشار هيثم عباس الجنحة الماثلة ضده بتهمة التحرش و السب والقذف و التنمر ، إلى أن قضت المحكمة بالحبس سنتين وكفالة 50  ألف جنيه لإيقاف التنفيذ،  وتغريمه 40 ألف جنيه  للإدعاء المدنى.
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