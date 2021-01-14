جامعة حلوان تطلق «ويبينار» للتقدم للمنح الدولية.. نجم: المنح فرصة لفتح آفاق جديدة.. والجامعة تولي اهتماما بالبحث العلمي

- كيف تتقدم للمنح الدولية؟.. «ويبينار» بجامعة حلوان

- رئيس جامعة حلوان: المناهج الدولية فرصة لفتح آفاق جديدة

- نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا: الجامعة تولي اهتماما واسعا بالبحث العلمي













نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان أولى الحلقات الافتراضية online webinars بخصوص الإرشادات التي من شأنها أن تعزز تنافسية المتقدمين للمنح الدولية، وذلك في سبيل دعم قدرة المجتمع الأكاديمي على التقدم للمنح الدولية وزيادة فرص التنافسية لديهم سواء على مستوى المنح المقدمة لطلاب البكالوريوس وطلاب الدراسات العليا أو المنح المقدمة لمرحلة ما بعد الدكتوراه.





وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن المنح الدولية تعد فرصًا علمية لفتح آفاق جديدة مع مختلف دول العالم؛ وهو ما يسهم بدوره في توطيد العلاقات بين الدول ومد جسور التعاون بينهم، إلى جانب تحقيق تقدم علمي وتكنولوجي وإكساب الباحثين خبرة أكاديمية ومدهم بالمهارات المتعددة التي يحتاجها سوق العمل، كما تعمل أيضًا على رفع التصنيف الدولي والمحلي لجامعة حلوان التي تتميز بكونها جامعة تكنولوجيه وتحتوي على العديد من المجالات الفريدة والمميزة.





وأكدت الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة حلوان تولي اهتماما كبيرًا بالبحث العلمي والمنح الدولية، وهو ما دفعها إلى تنظيم هذه السلسلة من الحلقات الافتراضية لعرض كل مرحلة من مراحل التقدم للمنح الدولية بدءًا من مرحلة التجهيز للتقدم للمنح ومرحلة استكمال طلب التقدم للمنحة Application ومرحلة إعداد الأوراق المطلوبة (مثل خطاب الدافع، خطابات التوصية، السيرة الذاتية) مرورًا بمرحلة المقابلة الشخصية.





وقد افتتح الويبنار الدكتورة ميادة بلال، حيث قامت بإبراز أهمية المنح الدراسية وكونها فرص عظيمة تغطي تكاليف الدراسة والبحث بالجامعات الدولية ذات المراكز المتقدمة عالميًا، وشجعت الحاضرين على ضرورة التقدم للمنح المتاحة والتأكيد على دور مكتب العلاقات الدولية فى إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير سبل التقدم لكافة أعضاء المجتمع الجامعي.





كما قام أعضاء مكتب العلاقات الدولية بعرض أهداف المنح مع توضيح أهم الجهات المانحة وكذلك الأنواع المختلفة للمنح، وذلك لمساعدة الحضور على تحديد كيفية اختيار نوع المنح المناسبة لهم، وكيفية البحث عنها.





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كما تناول الويبنار أيضًا أهم الإرشادات الخاصة بمرحلة ما قبل التقدم للمنح الدولية والتى من شأنها تعزيز الفرصة التنافسية للمتقدمين مع الإجابة عن كافة أسئلة الحضور في هذا الشأن، إضافة إلى عرض مجموعة من العناصر المتعلقة بكيفية تحسين مستوى اللغة الإنجليزية والاستعداد لاختبارات اللغة الدولية مثل TOEFL و IELTS وما يتعلق بأهمية الأعمال التطوعية والأنشطة المجتمعية ومعايير اختيارها، وذلك باعتبارهم أحد أهم معايير التقييم لمتقدمي المنح الدولية.





وكان ذلك فضلًا عن إرشادات خاصة بالمهارات الهامة المطلوب التركيز عليها لزيادة الفرص التنافسية عند التقدم في الكثير من المنح الدولية.





كما تم استقبال آراء ومقترحات الحضور حرصًا على تقديم أقصى دعم ممكن وتلبية متطلبات الراغبين في التقدم للمنح، وتشجيع كافة أعضاء المجتمع الأكاديمي والإداري للتقدم للمنح الدولية، والذين أبدوا بدورهم عن رضائهم التام عن هذه الورشة.





وسيتم تخصيص الورشة الثانية لعرض أهم الإرشادات الخاصة بمرحلة استكمال طلب التقدم للمنح Application مع الأخذ في الاعتبار كافة الآراء والمقترحات المقدمة.





كان ذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ميادة بلال مدير المكتب.





بحضور مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بجامعة حلوان فضلًا عن مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية الأخرى.



