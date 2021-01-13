تفاصيل بث مباريات كأس العالم لكرة اليد للمواطنين .. فيديو

أكد ناصر كنفاني رئيس قطاع الاتصالات التسويقية بالشركة المصرية للاتصالات اننا اتخذنا مبادرة جديدة من نوعها مؤكدا أن تلك المبادرة داعمة للرياضة بشكل كبير.





وأضاف كنفاني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية أون أنه فكرنا أن ندعم المنتخب منذ كأس العالم الاخيرة والتي اقيمت بالدنمارك مشيرا إلى أنه عملنا على التيسير على المواطنين ورؤية المباريات من خلال موقع يوتيوب.





وتابع رئيس قطاع الاتصالات التسويقية بالشركة المصرية للاتصالات أن تلك المبارة سيستطيع المواطن من خلالها رؤية مباريات كأس العلم لكرة اليد كاملة وليس مباريات مصر فقط.





وأشار كنفاني إلى أنه أخذنا حق بث مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد على الانترنت للوطن العربي وشمال أفريقيا.



