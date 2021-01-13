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أخبار العالم

السعودية .. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن الدراسة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 09:42 م
وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم السعودية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن استمرار نظام التعليم عن بعد حتي نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني وذلك بعد  صدور الأمر السامي الكريم بهذا الأمر. 

وأشارت الوزارة السعودية وفق صحيفة الوئام إلى أن القرار يشمل التعليم العام والجامعي والتقني حيث يبدأ  اليوم الدراسي  عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرا.

وذكر القرار ان  الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تكون عن بعد للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العملية والتدريبية، وفقا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية 

وشدد القرار علي ضرورة  اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية  المبلغة من وزارة الصحة.

في سياق اخر عبرت الوزارة السعودية عن  ثقتها بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني في استمرار إدارتهم لعمليات التعليم والتدريب عن بعد بكفاءة، مشيدة بدور الأسرة وأولياء الأمور في مواصلة متابعة الرحلة التعليمية عن بعد لأبنائهم. 

وقالت التعليم السعودية : إن هذه الرحلة لا يمكن أن تنجح بدون تعاون الآباء ومشاركتهم، مع دعواتنا لأبنائنا وبناتنا الطلبة والمتدربين بفصل دراسي حافل بالنجاح والتفوق، والصحة والسلامة للجميع.
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