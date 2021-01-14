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حوادث

ضبط 20 ألف قطعة كمامة مغشوشة داخل مخزن بالدقهلية

الخميس 14/يناير/2021 - 08:15 ص
كمامات
كمامات
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مصطفى الرماح


واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (20,000 قطعة "كمامة طبية") غير مطابقة للمواصفات القياسية ، (120 عبوة كحول طبى) بدون مستندات "مجهولة المصدر"  تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة الدقهلية.

وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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