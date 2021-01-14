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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 14 يناير 2021

الخميس 14/يناير/2021 - 08:03 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
شهد سعر الدولار استقرار  أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 14-1-2021، بثبات على ختام تعاملات الأمس، بعد أن إرتفع الدولار نحو قرشين لكل دولار.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع، وذلك بحسب السعر الحالي المعلن عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سجل أدني سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.69 جنيه للبيع في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، وسجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء ببنك العربي الأفريقي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " عودة، المصري الخليجي، لبتعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، التجاري الدولي CIB"، وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك "مصر إيران للتنيمة، الإسكندرية، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB".
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