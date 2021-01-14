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حوادث

حبس عاطل تخصص في سرقة الدراجات البخارية في منشية ناصر

الخميس 14/يناير/2021 - 03:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس لص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى سرقة الدراجات النارية وإخفاء المسروقات بمنطقة مقابر المجاورين بمنشية ناصر .

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن نشاط المتهم.

وكان قد كشف رجال مباحث القاهرة لغز بلاغات سرقة الدراجات البخارية ، حيث تمكنوا من ضبط لص يقوم بالسرقة إخفاء المسروقات بمنطقة مقابر المجاورين بمنشية ناصر .

وردت معلومات لضباط مباحث  قسم شرطة منشأة ناصر من احد حراس الجراجات بمنطقة المنشية  ـ  دائرة القسم  مفادها تردد شخص على الجراج محل عمله ، لإخفاء دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية "  ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وتبين أنه عاطل ومقيم ـ دائرة القسم ( مسجل خطر ) سرقات عامة وبحوزته  دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " مجهولة المصدر وفرد خرطوش وطلقة .

بمواجهته إعترف بسرقة الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته من موظف ببنك ومقيم ـ دائرة قسم شرطة الجمالية بإسلوب  " توصيل الأسلاك " والمبلغ بسرقتها فى المحضر جنح الجمالية بتاريخ 26/12/2020م  ، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع .

بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة  أقر بمزاولته  نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية بإسلوب" توصيل الأسلاك " , واعترف بارتكاب عدد ( 2 ) حادث سرقة بذات الأسلوب.

 تم بإرشاده ضبط  الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بمنطقة مقابر المجاورين  الكائنة  بدائرة القسم .

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات , واتهموه بالسرقة ، تحرر عن ذلك  المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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