حبس عاطل تخصص في سرقة الدراجات البخارية في منشية ناصر

قررت جهات التحقيق، حبس لص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى سرقة الدراجات النارية وإخفاء المسروقات بمنطقة مقابر المجاورين بمنشية ناصر .





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن نشاط المتهم.





وكان قد كشف رجال مباحث القاهرة لغز بلاغات سرقة الدراجات البخارية ، حيث تمكنوا من ضبط لص يقوم بالسرقة إخفاء المسروقات بمنطقة مقابر المجاورين بمنشية ناصر .





وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من احد حراس الجراجات بمنطقة المنشية ـ دائرة القسم مفادها تردد شخص على الجراج محل عمله ، لإخفاء دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة .





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه وتبين أنه عاطل ومقيم ـ دائرة القسم ( مسجل خطر ) سرقات عامة وبحوزته دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية " مجهولة المصدر وفرد خرطوش وطلقة .





بمواجهته إعترف بسرقة الدراجة البخارية المضبوطة بحوزته من موظف ببنك ومقيم ـ دائرة قسم شرطة الجمالية بإسلوب " توصيل الأسلاك " والمبلغ بسرقتها فى المحضر جنح الجمالية بتاريخ 26/12/2020م ، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع .





بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية بإسلوب" توصيل الأسلاك " , واعترف بارتكاب عدد ( 2 ) حادث سرقة بذات الأسلوب.





تم بإرشاده ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بمنطقة مقابر المجاورين الكائنة بدائرة القسم .





باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات , واتهموه بالسرقة ، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .



