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فن

فى عيد ميلادها.. تعرف على شقيق إيناس مكى الممثل الشهير وعمرها الحقيقى

الخميس 14/يناير/2021 - 08:11 ص
ايناس مكى
ايناس مكى
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سعيد فراج
تحتفل الفنانة إيناس مكى اليوم بعيد ميلادها الـ 48 وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن عديدا من الأعمال الفنية الجيدة  التى تظل علامة فى تاريخها الفنى. 
- ولدت لأم مصرية وأب جزائري، ونشأت في مصر مع أسرتها المصرية عقب انفصال والديها.

- حصلت على ليسانس آداب جامعة القاهرة، وبدأت العمل الفني كفتاة إعلانات.

- برزت كممثلة في التسعينيات من خلال أدوار الإغراء.

- لمعت في دور الأمريكية في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، والذي يعتبر أشهر أدوارها، حيث اشتهرت بجملة "مستر هاج عبدالغفور"، التي كانت تقولها للراحل نور الشريف في المسلسل.

- عملت في مسلسلات "الحلم والألم"، و"عالم يا هووه"، كما عملت أيضًا بالمسرح في مسرحية "جنون البشر"، وفي السينما في أفلام "سمكة وأربع قروش"، و"ركلام" و"محترم إلا ربع".

- الشقيقة الكبرى للفنان أحمد مكي، ولديها شقيق أصغر يدعى "عبدالعزيز".
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