هل توفي بـ كورونا؟.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صفوت الشريف

توفي الدكتور صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، رئيس مجلس الشورى الأسبق، قبل دقائق؛ بعد صراع طويل مع المرض عن يناهز 87 عاما.





وشهدت الأيام الأخيرة، جدلًا كبيرًا حول حالة صفوت الشريف الصحية، بعد أن أعلن الإعلامى محمد الباز، إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته بشكل قوى، فى الوقت نفسه نفى ابن الرحال صفوت الشريف، كل ما أثير حول إصابته بالفيروس.





وتدهورت الحالة الصحية لصفوت الشريف فى الساعات الماضية قبل أن يفارق الحياة.





وعانى صفوف الشريف، طوال السنوات الماضية، من مرض السرطان، وكانت حالته الصحية غير مستقرة إلى أن تُوفي في الدقائق الأخيرة من مساء أمس، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض.





وكانت محكمة النقض فى سبتمبر الماضى، قضت برفض طعن الشريف، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع وتأييد الحكم.





كان صفوت الشريف، سلّم نفسه، الجلسة الماضية، لقوات أمن المحكمة كإجراء وجوبي لقبول الطعن المقدم منه شكلًا.

وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018 صفوت الشريف، بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونًا و49 ألفا و794 جنيها، في قضية "الكسب غير المشروع"، فيما برأت نجله من ذات التهم.





كانت محكمة النقض، ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صادر بحق صفوت الشريف ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.



