محافظ أسوان: هيكلة قطاع الاستثمار لاستغلال الثروات المختلفة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه تم هيكلة قطاع الاستثمار، مع وضع خريطة استثمارية جديدة ترتكز على إستراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق الاستثمار بالاستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية ، علاوة على الاستفادة من المزايا النسبية مثل الموقع الجغرافى ووجود شبكة للطرق تربطنا بموانئ البحر الأحمر والأسواق الإفريقية ، وأيضًا التنوع فى مصادر الطاقة.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تم إطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية جديدة لجذب كبار المستثمرين والمصنعين والمطورين في أكبر منتدى جاذب للاستثمار ملتقى " الاستثمار في أسوان 2020 " ، كما سيتم قريبًا افتتاح 27 مصنعا بالمنطقة الصناعية بالعلاقي بإستثمارات 20 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع استكمال مشروع الطاقة الشمسية ببنبان الذى يضم حاليًا 32 محطة شمسية ، وأيضًا التشغيل التجريبى لمشروع مصنع كيما 2 الجديد باستثمارات 12 مليار جنيه.





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وأوضح أن مدينة أسوان تشهد أعمال تطوير وتجميل لواجهة المدينة تتمثل فى ميدان المحطة وحديقة درة النيل "بلازا أسوان" والسوق السياحى، وإضفاء اللمسات الفنية والجمالية على هذه الأماكن وإضاءتها بالألوان الرائعة خلال المساء.







