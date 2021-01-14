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رياضة

وزير الرياضة: الفوز على تشيلي بداية مبشرة في افتتاح كأس العالم لليد

الخميس 14/يناير/2021 - 02:28 ص
مصر وشيلي
مصر وشيلي
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ريهام بكير
هنأ الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب اليد؛ بعد الفوز على تشيلي في المباراة الافتتاحية لبطولة العالم لكرة  اليد، بنتيجة 35 \ 29، والتي تستضيفها مصر وشهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "صبحى"، إن الفوز في المباراة الأولى يُعد بداية مبشرة، وتبث التفاؤل والحماس لدى اللاعبين؛ لبذل أقصى جهد في المباريات المقبلة، لتحقيق مركز متقدم في ترتيب مراكز البطولة التي تعد الحدث الأهم والأكبر في العالم في الوقت الحالي لما تشهده من مشاركة 30 منتخبا من مختلف دول العالم.

وطالب وزير الرياضة، اللاعبين بالتركيز في المواجهات القادمة أمام السويد ومقدونيا، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالبطولة، والحرص على خروجها في أفضل صورة تليق باسم مصر على المستوى التنظيمي والفني.

وضمت قائمة الفراعنة 20 لاعبًا تضم 7 لاعبين محترفين، وهم كريم هنداوي دوبروجا سود كونستانتسا الروماني ومحمد ممدوح نادي دينامو بوخارست الروماني ويحيي عمر نادي فيسبرم المجري ومحمد سند نادي نيم الفرنسي وعلي زين نادي الشارقة الإماراتي وأحمد خيري نادي سيوا بوخارست الرومانى وأحمد هشام نادي نيم الفرنسي.

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