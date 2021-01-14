البطوطى: مصر ستصبح من أوائل المقاصد السياحية على مستوى العالم.. فيديو

قال وليد البطوطى، الخبير السياحى، إن مينا مسعود له شهرة عالمية وله صدى واسع وحضور على الشاشة وزيارته للاهرامات بصحبة وزيرى الهجرة والسياحة يعد ترويجًا للسياحة المصرية.





وأضاف البطوطى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن مصر الآن تستضيف أكبر مونديال عالمي لكرة اليد للرجال، وذلك فى ظل الظروف الراهنة، منوهًا بأن جائحة كورونا من المتوقع لها أن تنتهى خلال أشهر فور ظهور اللقاح.





وتابع أن مصر ستصبح من أوائل المقاصد السياحية على مستوى العالم فور انتهاء الجائحة خاصة أن مصر تعمل على جذب السياحة باستمرار ، مؤكدًا أن استخدام القوى الناعمة للترويج للسياحة يزيد من شهرة مصر أكثر ويروج لها.





وزار النجم المصرى العالمى، مينا مسعود، بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، منطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة.





الزيارة تأتى فى إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتى السياحة والآثار والهجرة للترويج للسياحة المصرية خارجيا، وقد شارك فيها كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب السابق.



