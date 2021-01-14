بصورة سيلفي.. تامر هجرس يستقبل يومه بنشاط وحيوية

نشر تامر هجرس صورة جديدة له عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر تامر و هو يأخذ صورة سيلفي ، ما أثار إعجاب متابعيه عبر إنستجرام.





وعلق على الصورة قائلًا: " صباح بارد جميل..أتمنى لكوا يومًا جميلًا ". تامر هجرس على الصورة قائلًا: " صباح بارد جميل..أتمنى لكوا يومًا جميلًا ".





يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك في دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.







وينتظر تامر هجرس عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كل من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".