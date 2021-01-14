حفاظا على الصحة العامة.. فض فرح شعبي والتحفظ على شيش بمقاهي مخالفة بمنيا القمح

أكد المحاسب محمود المرسي رئيس مركز ومدينة منيا القمح أنه في إطار تنفيذ قرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رقم 37 لسنة 2020 والخاصة بمتابعة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد قامت رئاسة المركز ووحدة التدخل السريع بشن حملات ليلية بعد منتصف الليل لمتابعة تنفيذ غلق الكافيهات والمحلات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم مصادرة عدد كبير من الشيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال رئيس مركز ومدينة منيا القمح في بيان، الخميس، إنه تم التكليف باستمرار غلق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات للحد من التجمعات ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد ،مشيرا إلى أنه قامت الوحدة المحلية بالتلين بفض سرادق فرح بقرية الربعماية التابعة للوحدة المحلية بالتلين وتم مصادرة فرش وكراسي وأدوات الصوان وايداعها بالمخازن.

أقرأ أيضا:

انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا بالشرقية

ومن جانبة فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبه فقد أكد المحاسب خالد أمين جمعة نائب رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه تفعيلا لقرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رقم 37 لسنة 2020 وتنفيذا لتكليفات المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والخاصة بمتابعة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا المستجد فقد تم فض فرح شعبي بقرية بني عامر وتفريغ المواطنين وتهيب رئاسة المركز المواطنين توخي الحذر.

وأضاف "جمعة" أنه في سياق متصل فقد شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على المقاهي للوقوف على مدى التزام أصحابها بمنع تقديم الشيشة حيث أسفرت الحملة علي غلق مقهي بالنكارية بناءً على شكوي مواطنين وتم التحفظ على عدد 7 شيش وغلق وتشميع المكان وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه حملة مكبرة لمتابعه إلتزام أصحاب المحال التجاريه والكافتريات والمطاعم بمواعيد الغلق المحدده و نسبه الإشغال المقرره بمدينة الزقازيق ، وذلك تنفيذًا للإجراءات الإحترازيه والوقائيه التي إتخذتها الدوله للحد من التجمعات و لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

بدأت الحملة أعمالها بمتابعة المحال التجارية والمطاعم والكافيهات بمنطقه القوميه و شارعي طلبه عويضه والمصرية بلازا ، وأسفرت عن ضبط 4 كافيهات ومطعمين ومول تجاري غير ملتزم أصحابها بمواعيد الغلق المقرره ، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينه الزقازيق بغلق المحال المخالفة وتحرير محاضر بالواقعة اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه وتوقيع الغرامات المفروضه طبقًا للقانون.

طالب المحافظ أصحاب المحال التجارية والمطاعم بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإلتزام بتنفيذ قرارات الغلق طبقًا للمواعيد المحددة حفاظًا على صحة وسلامه الجميع ،مناشدًا المواطنين بالإبتعاد عن الأماكن المزدحمة والحد من التجمعات والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتغلب عليه.