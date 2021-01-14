أبو العينين: يجب استغلال الدبلوماسية الشعبية لتصحيح الصورة الكاذبة في ملف حقوق الإنسان.. فيديو

وشدّد وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العنين، على دور الدبلوماسية البرلمانية في الفترة المقبلة.





وقال أبو العينين، في تصريحات صحفية أمس، حول ملف حقوق الإنسان: "يجب استغلال الدبلوماسية الشعبية لتصحيح الصورة الكاذبة أحياناً والمغرضة أحياناً أخرى".





وأضاف: "لا نقف موقف المدافع عن النفس، بل نعمل في إطار منظومة متكاملة لشرح الصورة الحقيقة وعدم السماح بتمرير البعض وجهة نظر واحدة".





وأكد وكيل مجلس النواب، رفضه اعتبار حقوق الإنسان ملفات حرية الرأي وأوضاع السجون فقط، معتبرًا أن الاتهامات الموجهة لمصر في هذا الملف لا تحظى بمصداقية.





وتساءل: "لماذا لا يتحدثون عن الحق في الأمن والنقل والصحة والسكن وغيرها من الحقوق؟".





وبشأن جائحة كورونا، قال أبو العينين إنها فرضت تحديات جديدة على مستوى العالم، والدولة والرئيس يسابقان الزمن لتحقيق الأهداف والطموحات التي تصبو إليها الدولة.





وأضاف: "الرئيس يسابق الزمن، وخطط ونفذ قفزات استباقية في كافة مناحي الحياة، وبذلك تسير الحكومة بنفس السرعة، الدولة المصرية حققت قفزات".





وقال وكيل مجلس النواب، إن التنمية التي تحققت في ربوع مصر بمثابة القيمة المُضافة على الأرض، مردفًا: "توجد مشروعات عملاقة ومدروسة وهناك مشروعات في كل ربوع البلد وفي الصعيد وسيناء".





وشدّد على ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات من خلال محفزات جديدة، قائلاً إن الجائحة خلقت تحديات جديدة على مستوى العالم فى ملف الاستثمار والفرص المتاحة أمام الجميع، والمرحلة المقبلة ستحمل شعار التنافسية من أجل الاستثمار.





وأبدى أبو العينين سعادته بالتشكيل الجديد لمجلس النواب وهيئة مكتبه.





وقال إن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب كانت تاريخية، وعكست الشفافية والوضوح وإجراء الانتخابات تم بديمقراطية وحرية مطلقة.





وبشأن تشكيل المجلس، قال وكيل مجلس النواب إن التشكيل الجديد يحقق التشكيل الطبيعي للشعب المصري، ويضم خبرات جديدة، مضيفًا "الشباب يريد تقديم شيء جديد ويبشر بالخير".