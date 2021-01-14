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توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي يشكر شركة سيمنز على عرض القطار السريع.. أبو العينين طالب الحكومة والبرلمان بسرعة إنجاز المشروعات.. الأرصاد: انخفاض كبير في درجات الحرارة

الخميس 14/يناير/2021 - 08:03 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
تناولت برامج التوك شو أمس الأربعاء، العديد من القضايا والموضوعات الهامة نرصدها لكم خلال التقرير التالي: 

قدم الرئيس السيسي الشكر إلى شركة سيمنز، قائلا: اقدم كل التقدير والشكر إلى شركة سيمنز، وذلك نتيجة تعاونها مع مصر في مشروع القطار السريع الضخم.

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن هناك دراسات تتم حاليا على المتعافين من فيروس كورونا لمعرفة تواجد الاجسام المضادة، وما هي المدة التى يستمر نشاط الاجسام المضادة فى الجسم لعدم الإصابة بفيروس كورونا. 

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن جميع دول العالم تعانى من تغيرات فى الأحوال الجوية، موضحًا أن ما يحدث فى مصر طبيعي لآن مصر فى فصل الشتاء.

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث باسن الوزارة، إن عدد المحلات التجارية التى تم غلقها حتى الآن وصلت إلى 25 ألف محل وقاعة أفراح، لعدم الالتزام بالقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بالأجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب اجرى لقاء صحفيا مع عدد من المحررين البرلمانيين.

قال هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إن منتخب مصر لكرة اليد قدم مباراة قوية اليوم أمام تشيلي فى مباراة افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد.

قال الإعلامي تامر أمين، إن بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال تقام على الأرض المصرية فى نسختها الـ 27، موضحًا أن مصر تقدم مباراة قوية الآن أمام تشيلي، فى افتتاح البطولة.

أكد محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية، أن هناك مخزونا استراتيجيا من الكمامات والمستلزمات الطبية الخاصة بعلاج فيروس كورونا متواجدة بوفرة في الاسواق وبأسعار منخفضة مقارنة بالموجة الأولى 20%، مؤكدا أن هناك انخفاضا في أسعار المطهرات والكمامات.

قال وليد حجاج خبير أمن المعلومات، تعليقا على تحديث واتساب الأخير، إن  المعلومات التي سيتم إتاحتها لإدارة فيسبوك لن تكون الصور الشخصية والمحادثات الشخصية.

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