يسير على يديه وقدميه.. سيدة تقيد زوجها بسلسلة كلب وتمشي به في الشارع

في ظل الإغلاق وحظر التجوال التي تعيشه بعض البلدان لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد يلجأ الأشخاص لخدع من أجل الخروج من منازلهم أثناء ساعات الحظر، كما فعلت سيدة بزوجها.





تم تغريم زوجين في كندا بعد أن ضبطت الشرطة الزوجة تمشي بزوجها وتعامله على أنه كلب بعد حظر التجول، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





كانت الزوجة الكندية البالغة من العمر 24 عامًا، قد قامت بتقييد زوجها بالرابطة الخاصة بالكلاب والخروج بزوجها البالغ من العمر 40 عامًا مقيدًا في مدينة "كيبيك" ويمشي على يديه وقدميه.





فرضت المقاطعة حظر تجول ليلي في محاولة للحد من معدلات الإصابة بفيروس كورونا، يُسمح للأشخاص بالخروج بالقرب من منازلهم فقط لأسباب محدودة بين الساعة 8 مساءً و 5 صباحًا، مثل ممارسة المشي مع كلبهم.





وبعد أن تم إيقافها من الشرطة، أخبرت المرأة الضباط أنها خرجت بالقرب بالمنزل في مدينة شيربروك، وذكرت تقارير محلية أنه تم توقيف الزوجين في الساعة 9 مساءً، بعد حوالي ساعة من بدء حظر تجول جديد.





بينما حاولت المرأة وشريكها أن يجادلوا بأنهم لم يخالفوا قواعد حظر التجول ، وفقًا لصحيفة تورنتو صن.





خلال حظر التجول الصارم في كيبيك ، لا يُسمح للأشخاص بالخروج من منازلهم إلا لأسباب محدودة ، مثل طلب المساعدة الطبية أو تمشية كلبهم على بعد كيلومتر واحد من منزلهم.





قالت متحدثة باسم شرطة شيربروك: "كان أحدهما يحمل الآخر مقيدًا ، وبررت الزوجة إنها كانت تأخذ كلبها مشيرة إلى شريكها ، في نزهة على الأقدام ، كما هو مسموح به بموجب الاستثناءات التي قدمها رئيس الوزراء في كيبيك بموجب قانون حظر التجول".





تلقى الزوج والزوجة غرامات إجمالية تبلغ حوالي 1546 دولارًا كنديًا، لكل منهما.



