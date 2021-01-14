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الأزهر: إنشاء وحدة لم الشمل لحل المشكلات الزوجية والخلافات الأسرية "فيديو"

الخميس 14/يناير/2021 - 10:06 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الشيخ  السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرصد يعمل على نشر تعالم الدين السمحة، والتصدي ‏للجماعات المتطرفة التي تحاول تشويه الصورة الحقيقة للإسلام والمسلمين، وذلك بعدة لغات لضمان الوصول إلى كل المجتمعات التي تنشط  فيها ‏جماعات التطرف والإرهاب، كما أسهم في التوعية بخطورة وباء كورونا.

وأضاف الشيخ السيد عرفة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن معظم القضايا والأسئلة تدور حول الأسرة وقضايا الطلاق والخلافات الزوجية، ولذلك تم توجيه تعليمات بسرعة النزول على أرض الواقع وعمل حملات توعية للشباب خاصة مع انتشار ظاهرة الطلاق بين الأزواج الجدد.

وتابع أنه تم إنشاء وحدة لم الشمل لحل المشكلات الزوجية، والمهتمة بالشأن الأسرى بين الأزواج والأسر كمشاكل الميراث وقطيعة الأرحام وغيرها للم الشمل.

وذكر أنه بالنسبة للأنشطة المحلية الميدانية للأزهر كان من أبرزها حملة طرق الأبواب، لافتا إلى أن الهدف من تلك الحملة هى الوصول إلى الشباب في أماكن تواجدهم للتوعية من مخاطر الجماعات الإرهابية وإبراز القيم الدينية والأخلاقية لهم.
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