الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب

انتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ25، لتجري اليوم، الخميس، وفقا لجدول أعمال الجلسات انتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس - الوكيلين - أمين السر).
وجاءت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في مقدمة اللجان من حيث عدد الأعضاء بواقع 54 نائبا، بينما جاءت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بواقع 8 أعضاء فقط.
وذكر المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أنه ورد إلى الأمانة العامة لمجلس النواب إخطار من بعض رؤساء الأحزاب الممثلة بأعضاء لها داخل المجلس بتسمية رؤساء الهيئات البرلمانية.
وقال "حنفي": "وردني خطاب من رئيس حزب الإصلاح والتنمية يفيد بترؤس الدكتور أيمن أبو العلا للهيئة البرلمانية للحزب، وكذلك وردني خطاب من المستشار رئيس حزب مستقبل وطن يفيد بترؤس المهندس أشرف رشاد للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وكزعيم للأغلبية، ووردني خطاب من رئيس حزب الحرية يفيد بترؤس النائب محمد عطية الفيومي للهيئة البرلمانية لحزب الحرية".