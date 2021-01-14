الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية لمجلس النواب

انتهت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من تشكيل اللجان النوعية الـ25، لتجري اليوم، الخميس، وفقا لجدول أعمال الجلسات انتخابات هيئات مكاتب اللجان (الرئيس - الوكيلين - أمين السر).









وجاءت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في مقدمة اللجان من حيث عدد الأعضاء بواقع 54 نائبا، بينما جاءت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بواقع 8 أعضاء فقط.









وذكر المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أنه ورد إلى الأمانة العامة لمجلس النواب إخطار من بعض رؤساء الأحزاب الممثلة بأعضاء لها داخل المجلس بتسمية رؤساء الهيئات البرلمانية.



وقال "حنفي": "وردني خطاب من رئيس حزب الإصلاح والتنمية يفيد بترؤس الدكتور أيمن أبو العلا للهيئة البرلمانية للحزب، وكذلك وردني خطاب من المستشار رئيس حزب مستقبل وطن يفيد بترؤس المهندس أشرف رشاد للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وكزعيم للأغلبية، ووردني خطاب من رئيس حزب الحرية يفيد بترؤس النائب محمد عطية الفيومي للهيئة البرلمانية لحزب الحرية".



