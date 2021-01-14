شاهد.. شقق فاخرة للعاملين بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية

أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن شقق مجهزة للموظفين العاملين بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة.





وكتب هاني يونس: " دي شقق من الشقق المجهزة بمدينة بدر للموظفين العاملين بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم تأثيثها كنموذج".





وفي وقت سابق قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي قام بزيارة العديد من المناطق في العاصمة الإدارية الجديدة وبعدها توجه إلى مدينة بدر التي تم إنشاء أكثر من 9000 وحدة سكنية بها وتفقد إسكان الموظفين الذين سيتم نقلهم الى العاصمة الإدارية الجديدة.





وأضاف هاني يونس خلال مداخلة هاتفية في برنامج خبر اليوم المذاع علي قناة اون إي، أن العاصمة الإدارية الجديدة مساحتها 170 ألف فدان لافتا الى أن المرحلة الأولى بها تصل مساحتها الى 40 ألف فدان.





وأوضح هاني يونس، أن مدة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة وصلت الى 3 سنوات، مؤكدا أن المرافق تم الانتهاء من وصولها الى جميع الأماكن الرئيسية.





وتابع: نسبة التنفيذ في الحي الحكومي تصل إلى 90 % مؤكدا أن هناك وزارات بدأت بالفعل في استلام مقراتها في الحي الحكومي.





واستكمل أن الحكومة ستقوم بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة العام القادم مؤكدا أن جميع التعاملات في العاصمة الإدارية الجديدة ستكون إلكترونية.





وأشار إلى أن منطقة الأعمال المركزية يتم فيها إنشاء 20 برجا بالتعاون مع وزارة الإسكان ومع أحد أكبر شركات المقاولات في العالم.