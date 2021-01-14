11 فبراير نظر دعوى تفسير حكم العلاوات لأصحاب المعاشات

قرّرت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل دعوى التفسير المقامة لتفسير حكم الخمس علاوات الصادر لأصحاب المعاشات، لجلسة 11 فبراير المقبل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، وللإعلان بطلبات التدخل المنضمة للدعوى.





وطالبت دعوى التفسير المقامة من عبدالغفار مغاورى محامي أصحاب المعاشات، أمام المحكمة الإدارية العليا، تفسير حكم الإدارية العليا الخاص بالعلاوات، تفسيرًا سليمًا يتفق مع القانون ومن المستحق من عدمه لهذه العلاوات.





يُذكر أن البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أقام دعوى قضائية عام 2015 وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أصدرت حكمًا لصالح أصحاب المعاشات بعد تعديل الطلبات بصحيفة الدعوى، ثم قامت وزارة التضامن بطلب الرأي القانوني للفتوى والتشريع بمجلس الدولة.